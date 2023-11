Együtt lépnek Olaszfaluban, hogy Örsi is léphessen, megtanulhasson járni címmel írtunk arról, hogy az alig kétéves olaszfalui kisfiúnak, Fehér Örsnek nagy utat kell megtennie azért, ami legtöbbünk számára természetes, ahhoz, hogy maga tudjon járni. Több gyógykezelésre van szüksége, hogy ezt megtanulhassa, szüleinek pedig anyagi támogatásra. Összefogott a családért Olaszfalu, a kezdeményezéssel Boriszné Hanich Edit polgármester kereste meg szerkesztőségünket. Megszervezték az összefogás délutánját Örsi lépteiért. Így kezdtek gyűjtésbe.

– Meg is telt az iskola tornaterme, megteltek a pénzadományoknak kitett edények is. A Fehér-család, a szülők meglepődtek, milyen sok ember számára fontos az, ami nekik. Én meghatódtam, hogy ennyien eljöttek, tettek felajánlást. Egyre szélesebb körű az összefogás, bevallom, nem számítottam rá, hogy ekkora hatása lesz a kezdeményezésemnek – mondta el a polgármester. Tőle tudjuk, hogy felemelő erejű volt a közös éneklés, látványos a sportos bemutató, a többi produkció, és azt is, hogy sütötték a süteményeket sok helyen a háziasszonyok, nem csak Olaszfaluban, hanem többek közt Csetényben és Zircen is.