Szőllősy Szabolcs édesapja a város megmentőjeként emlegetett Szőllősy Sándor, Pápa polgármestere volt a II. világháború alatt, és élete kockáztatásával egy hősi tettet hajtott végre: annak érdekében, hogy megakadályozza a város bombázását egy bizalmas, szóbeli megállapodást kötött az ejtőernyős ezred parancsnokával, hogy a szovjet csapatok bevonulásakor ellenállás nélkül adja fel a várost, ezáltal elkerülhető legyen az emberáldozat és az is, hogy heves bombázásnak legyen kitéve. Ez sikerült is, a szovjetek megérkezése előtt néhány órával az ejtőernyősök kivonultak és Győr irányába indultak tovább.

Fotó: Haraszti Gábor

Szőllősy Szabolcs édesapja a közért, a közösségért tett szolgálatai mellett szót ejtett nagyapjáról, Böröczky Gézáról is, akiről a népnyelv elnevezte azt a teret, amit ma is - immár hivatalosan - Böröczky-dombnak hívnak. Az élménybeszámolóban Ausztráliában töltött éveiről is mesélt a meghívott vendég.

- 37 évesen Ausztráliában telepedtem le, ahol huszonöt évet töltöttem. Egy szabad légkörű, kellemes ország, ahol szükség volt európai gyakorlattal rendelkező közgazdászokra, különösen marketing területen, ami nekem nagyon bevált, nagyon jó állásaim voltak. Egy energiaipari vállalatnál közgazdászként kezdtem dolgozni, majd tíz évet a külügyminisztériumban tevékenykedtem, innen az oktatási és tudományos kapcsolatok minisztériumához kerültem, ahol tizenkét évet töltöttem. Nagyon szeretem a rádiózást, öt évet a melbourne-i rádióban dolgoztam, húsz évig pedig a Canberrai rádióban szerkesztőként és műsorvezetőként igyekeztem kulturális értéket teremteni az ottani magyarság számára. 62 éves koromban költöztem vissza Magyarországra, utána még tíz évig az International Business School-ban tanítottam, ezzel párhuzamosan írok, többek között a pápai Szélesvíz folyóiratban rendszeresen publikálok. Pápára mindig nagy örömmel jövök, úgy érzem, az alapokat itt szereztem meg – emelte ki az előadó.