Amint azt Nagy Márta polgármestertől megtudtuk, a Kulturális és Innovációs Minisztérium pályázatán sikerrel vett részt a település, amelynek önkormányzata alkalmazottjai kiemelt figyelemben részesülnek. 360 induló közül 72 pályázat volt sikeres, támogatást 50 munkáltató kapott.

– Úgy gondoltuk, hogy esélyesek lehetünk a támogatásra, hiszen nálunk nem jellemző a dolgozók fluktuációja, a gyesről visszatérő édesanyákat visszavesszük, a kisgyermekes szülők kedvezményekben részesülnek, tárgyi juttatásokat is kapnak a munkabér mellett. Évek óta rendszeresen megrendezzük a család- és gyermeknapot, közös kirándulásokra, színházlátogatásokra visszük az önkormányzati dolgozókat. A jövőben is szeretnénk megtartani ezeket a programokat, biztosítani a kikapcsolódás lehetőségét. Sőt, coach segítségét kérjük a lelki támogatáshoz, feltöltődéshez, valamint a hivatalban gyermekeknek játszó- és tanulósarok kialakítását tervezzük. A mosdót családbaráttá tesszük egy pelenkázó elhelyezésével, és mobil kiságyat is biztosítunk a kisgyermekeseknek. Azon vagyunk, hogy a munkavállalók családias környezetben tevékenykedjenek – nyilatkozta lapunknak a polgármester.

A "Családokért díj" miniszteri elismerést azok kaphatják meg, akik önzetlenül és példaértékűen járulnak hozzá a családalapítás és a gyermeknevelés támogatásához, tevékenyen dolgoznak a családok jólétének növelése érdekében, továbbá kiemelkedő szakmai, közszolgálati munkát végeznek a családvédelem és az örökbefogadás területén, valamint az idősek emberi méltóságának, családi kapcsolataik fenntartásának és erősítésének támogatásával foglalkoznak. Az elismerés célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét azokra a honfitársainkra, akik önzetlen munkájukkal a magyar családok boldogulását segítik. Az idén összesen tízen vehették át az elismerést.

"Családokért díj" 2023-as díjazottjai: Bogdányi Katalin gyermekorvos, neonatológus; Erdélyiné Mészáros Krisztina klinikai szakpszichológus, családterapeuta, meddőségi terapeuta és pszichodráma vezető, az Ágacska Alapítvány az Örökbefogadásért és a Családokért szakmai vezetője; Gődérné Mogyorósi Olga, a Gyermekvédelmi Szakszolgálat Örökbefogadási Csoportjának vezetője; Horváthné Sütő Teréz, az Alzheimer Café alapítója, az Idősek Európai Háza alapítvány kuratóriumi elnöke; Juhász Bence, a Csömöri Római Katolikus Egyházközség Karitász csoportjának vezetője; Kisari Károly, a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnöke; Nagy-Tóth Ildikó, a Mályvavirág Alapítvány elnöke; Sipos Miklós klinikai főorvos, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Asszisztált Reprodukciós Centrum igazgatója; Tolnayné Csattos Márta gyógypedagógus, a Fény a Sötétben Alapítvány munkatársa; Völgyiné Zörgő Sára, az Élet Kis Virága Alapítvány vezetője.

A település falunapján idén is telt ház volt

Forrás: önkormányzat

Családbarát Munkahely címet 2023-ban elnyertek listája: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.; Alföldi Agrárszakképzési Centrum; Alkotmányvédelmi Hivatal; Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata; Békéscsabai Médiacentrum Kft.; Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.; Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrfőkapitányság; Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal; Bridgestone Tatabánya Termelő Kft.; Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem; Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ; Csimota Ház Szolgáltató Nonprofit Kft.; Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár; DKV Debreceni Közlekedési Zrt.; Dobó István Vármúzeum; Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája; Egri Tankerületi Központ; ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft.; Encsi Polgármesteri Hivatal; Eötvös József Főiskola; Eötvös Loránd Tudományegyetem; ESAB Hegesztőgép, Vágógép, Hegesztőanyag Forgalmazó és Szolgáltató Kft.; Eszterházy Károly Katolikus Egyetem; Fertőendréd Község Önkormányzata; Filadelfia Evangélikus Egyházközség; Flesch Károly Közművelődési, Könyvtári, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Nonprofit Kft.; Fővárosi Vízművek Zrt.; Gógánfa Község Önkormányzata; Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár; Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrfőkapitányság; Halas Tűzvédelem Kft.; Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár; Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zrt.; Kaposvári Szakképzési Centrum; Keszthelyi Polgármesteri Hivatal; Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság; Közbeszerzési Hatóság; Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság; Losonczi Innovation Kft.; Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság; Magyar Nemzeti Bank; Magyarországi Református Egyház; Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár; Nagymágocs Nagyközségi Önkormányzata; Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata; Nemzeti Információs Központ; Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft.; Nemzeti Választási Iroda; Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata; Ongai Polgármesteri Hivatal; Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet; Országos Mentőszolgálat; Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft.; REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.; Robert Bosch Kft.; RS Bútorpiac Kft.; Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft.; Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal; Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ; Szegedi Görögkatolikus Parókia; Szegedi Törvényszék; Szentendre Város Egészségügyi Intézményei; Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata; Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága; TERNAI Kft.; TFSzZrt.; Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet; Veszprémi Tankerületi Központ; Veszprémi Törvényszék; valamint a 2023. augusztusában létrehozott Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága, amely korábbi nevén, Göcseji Múzeumként nyújtotta be nyertes pályázatát.