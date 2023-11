Fekete Gábor, 59 éves, biológia, vizuális kultúra és testnevelés szakos tanár, a pápai Türr István Gimnázium és Kollégiumban. Összesen tizenegy jelölés érkezett rá: kollégák, családtagok, volt és jelenlegi tanítványai, szülők méltatták nem csak azért, mert ő folyamatosan a tapasztalati, élmény-alapú tanítása révén ismerteti meg tanítványait a természet, kultúra, művészet és a sport csodálatos világával, hanem azért, mert ő ennél sokkal többet ad. Gábor nem csak tudást közvetít, hanem osztályfőnökként olyan értékeket is, amelyek fontosak a diákok személyiségfejlődése és az életben való boldogulás szempontjából. Nagy hangsúlyt fektet a példamutatásra, a helyes férfi szerep bemutatására, a fiúkat egymás és a nők tiszteletére tanítja. Tudja, hogy a fiú közösségekben is fontos az egészséges hierarchia, ugyanakkor vigyáz arra, hogy ne essenek túlzásokba. Számos gyermek pályaválasztására volt nagy hatással, akiknek felkészülését is segítette. Ezek a diákok kreatív pályákon vagy éppenséggel mérnöki szakokon kamatoztatják Gábortól kapott rajz, műszaki rajz vagy művészettörténeti ismereteiket. Rajz szakkörére az egész városból jönnek jelentkezők, idén összesen 37 diák szorong már a rajzteremben, ami azért is kiemelkedő, mivel a városban van kifejezetten képzőművészeti szakgimnázium.

Diákjaival állandó résztvevője középiskolai, általános iskolai országos, regionális, és helyi versenyeknek. Ám a legfontosabb mégis az, hogy szereti a hivatását, szereti művészetet, szereti a tanítványait, a teremtett világot. Ez az életigenlés áthatja egész személyiségét, ami kisugárzik a környezete felé is. A gyerekeket pedig teljes lényükben szemléli, nem egy-egy tantárgyi felelet alapján, s legelőször is tiszta szívéből szereti őket. Ez a vezérlőelv, mely hatására igazi mentorává, bizalmasává válik tanítványainak az élet összes területén, akik mindig szívesen fordulnak hozzá tanácsért, segítségért – olvasható a díjazott méltatásában.