Nagy János, Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár köszöntőjében egyebek mellett felidézte azokat az alkotásokat, amelyek megemlítik Wesselényi Miklóst. Utalt azokra a szemelvényekre, újságcikkekre is, melyek a báróról szóltak. Kifejtette, a daliás testalkatú Wesselényi volt a reformkor magyar férfiideálja, testben és lélekben törhetetlen hazafi, aki ősi magyar nemesi családból származott, és arisztokratához illő módon viselkedett: ment előre, élesebben látott, mint kortársai, különös tekintettel a nemzetiségi kérdésekre. Bátor volt, ha kellett az életveszélyt is vállalta tetteiért.

Nagy János állmtitkár

Fotó: Kovács Erika

Kontrát Károly, Balatonfüred országgyűlési képviselője méltatta azt, hogy a Brázay park létrehozását Bóka István polgármester a szívügyének tekintette, ahol Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy János államtitkár támogatásával Wesselényi Miklós emlékszobrát felállíthatták. A képviselő a szobor üzenete kapcsán aláhúzta a reformkor, illetve Wesselényi, valamint a hagyományok, így az Anna-bál jelentőségét, mely Európa legrégebbi társasági eseménye. – A Balaton igazi és különleges érték. Végigtekintve a fejlődésen, mint például a Brázay park, méltóak lehetünk Wesselényi örökségéhez, illetve azokhoz az emberekhez, akik e csodálatos település fejlődéséért dolgoztak – hangsúlyozta Kontrát Károly.

Nagy János (j), Bóka István és Kontrát Károly az átadón

Fotó: Kovács Erika

Bóka István polgármester kiemelte, nagy megtiszteltetés és öröm Balatonfüred számára, hogy ezt a szobrot ebben a gyönyörű, egész évben és mindenki által látogatható vízparti parkban, mely néhány év még zárt terület volt, felavathatják, illetve átadhatják az embereknek. A polgármester a szoborállítás kapcsán köszönettel szólt Orbán Viktor miniszterelnök, a magyar kormány és Kontrát Károly országgyűlési képviselő támogatásáról, segítségéről. Felidézte, gróf Bethlen István egykori országgyűlési képviselő, a helyi Romantikus Reformkor örökös fővédnöke annak idején felvetette, sok híres reformkori személyiségnek van szobra Balatonfüreden, de ükapjának, báró Wesselényi Mikósnak még nincs, noha rendszeresen látogatta Balatonfüredet, úszott a tóban, a legenda szerint át is úszta a Balatont. Nem véletlen, hogy a Tihany-Balatonfüred közötti öbölátúszást róla nevezték el. Wesselényi azt üzente Bécsnek, hogy a Balaton fejleszthető, értékes, kellemes, jó minőségű a vize. –A reformkor Magyarország pezsgő időszakát jelentette, Balatonfüred kiemelkedése is akkor kezdődött, és a település abban az időben az ország második fővárosa volt – fogalmazott a polgármester. Hozzátette, már készülődnek 2025-re, amikor 200 éves lesz a reformkor, illetve az Anna-bál, mely Európa egyik legősibb bálja, társasági rendezvénye. A bálon rendszeresen részt vett Wesselényi Miklós is.

Már mindenki megcsinálhatja az alkotást

Fotó: Kovács Erika

Párkányi Raab Péter Kossuth-és Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész részletesen beszélt a szoborról, mely Wesselényit ábrázolja, amint kézcsókot ad egy hölgynek, így a szobor, ahogy mondta, alcíme: A kézcsók. Az ünnepi gondolatok után a szónokok a Reformkori Hagyományőrzők Társasága képviselőivel, illetve nemzetiszínű zászló mellett leleplezték az alkotást. Az átadáson alkalomhoz illő műsort adott Oberfrank Pál Kossuth-díjas színművész, színi direktor, valamint Nagy Csaba lantművész.