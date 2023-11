Köszöntötte a résztvevőket Porga Gyula polgármester, aki köszönetet mondott azért, hogy Veszprém híres családjának sarja, Cholnoky Jenő földrajztudós nevét viseli az MCC révfülöpi gyermek- és ifjúsági tábora. Úgy vélte, ez is bizonyítja, hogy mindkét félnek mennyire fontos a művelt emberfők kinevelése. Ezen túl azt hangsúlyozta, hogy az iskola közösséget teremt, a jó közösség pedig ébren tartja a reményt a jövőre. Az MCC Veszprémben azt jelenti, nem vagyunk egyedül a jövő építésében, húzta alá Porga Gyula. Szavaihoz csatlakozott Ovádi Péter országgyűlési képviselő, miniszteri biztos is. Arról beszélt, hogy a királynék városa a kultúra otthona, a sport fellegvára, de iskolaváros is, amelyben az MCC megjelenésével egy új minőség is létrejött. Azt kívánta, sokáig tartson ki a jelenlegi aktivitás, mert akkor közösen tudnak dolgozni a jövőért.

A köszöntők után az MCC növendékei adtak ünnepi műsort, majd pedig Határtalan terrorizmus - Meddig terjedhet az Izraelt sújtó terrorhullám? címmel pódiumbeszélgetésre került sor, amelyben részt vett Benkő Levente, Magyarország volt izraeli nagykövete, Gladden Pappin, a Magyar Külügyi Intézet elnöke és Izrael Állam nagykövete. Yacov-Hadas Handelsman az október 7-i terrortámadás óta kialakult helyzetet elemezve kiemelte, hogy tévedtek azok az erők, amelyek arra számítottak, hogy a növekvő belviszály meggyengíti Izraelt, mert a támadást követően szokatlan egység alakult ki. Egység, és egyben harag. Hozzátette, most az elsődleges cél a túszok kiszabadítása. Hazánkban erős szimpátia alakult ki Izrael mellett; a vélemény az, hogy joga van a támadásra válaszolni és megvédeni magát. Ugyanakkor él az aggodalom, hogy eszkalálódik a háborús helyzet, hogy újabb migrációs tömegek indulnak útnak.