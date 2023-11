A mérsékelt égöv, így hazánk is a négy évszak szabályos váltakozásáról volt ismert, noha adódtak néha szélsőségek. A klímaváltozással ez a szép sorrend eltűnni látszik, legalábbis megkavarodni. Hamarabb érkeznek, jócskán kitolódnak a nyarak, később köszöntenek be, érnek véget a telek, a tavasz és az ősz meg úgy hányódik-vetődik, már ha van. Érezzük, tapasztaljuk, s anélkül, hogy az okokat boncolgatnánk, leszögezhetjük, bizony, nekünk muszáj alkalmazkodnunk mindehhez, mert az éghajlat nem fog máról holnapra visszatérni a megszokott (és általunk megkívánt) kerékvágásba. Még ha egyik napról a másikra visszatérnénk az ősközösség szintjére, akkor sem. Bőven van mit kihevernie.

Illusztráció: Fülöp Ildikó/Napló

Visszatérni nem fogunk, de emberek, gondolkodó lények vagyunk, a lehetőségeink pedig adottak – elsősorban arra, hogy helyesen élve mindent megtegyünk a folyamatok visszafordításáért, de arra is, hogy amíg annak érzékelhető jeleit nem tapasztaljuk, addig is alkalmazkodjunk a jelen körülményekhez, saját házunk táján is. Ez nem elmaradott felfogás, szükségszerű dolog, ha úgy tetszik, napjaink elvárása. Kezdjük el szépen, kis lépésekben a változtatásokat, mert a nagy számok törvénye alapján ha sokan tesszük, előbb-utóbb csak helyreáll a rend nagy méretekben, legalábbis nem romlik tovább. Hisz ez a cél, élhető világot hagyni a jövő generációinak. Kísérletezzünk, próbálkozzunk, ügyeskedjünk, mert muszáj, és mert élni is szükséges. Tervezzünk hosszú távra, váltsunk stratégiát, ne szégyelljünk tanulni másoktól! Aztán majd az idő(járás) bebizonyítja, jó lapokat húztunk-e.

Hisz tudjuk: ember tervez – Isten végez.