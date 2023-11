Az egyesület vezetőitől, Árgyelán Alexandrától és Simoncsics Gábortól tudjuk, hogy a téli időszakban kosárközösség jellegű kezdeményezést szeretnének bevezetni, segítve a vásárlást és az árusítást. Az év hátralévő időszakában ennek tesztüzeme kezdődik el, hogy januárra bejáratódjon ez az új lehetőség. Azok az árusok, akik élnének vele, a saját netes közösségi oldalukon tehetik közzé aktuális heti kínálatukat és azt, meddig lehet náluk előrendelni, s milyen módon. Ez a poszt megjelenik a piac felületén is, szombaton a vásártéren pedig a már előre összekészített termékeket vehetjük át. Persze, aki erről lemaradt, elfeledkezett a lehetőségről, annak is érdemes kimennie a vásárba, ott biztosan talál enélkül is vásárolni valót. A tesztidőszak alatt a "bénázók" köszönettel fogadják az észrevételeket, a javaslatokat, a véleményeket, amelyek alapján igyekeznek hosszú távon egy helyben jól működő és rugalmas kosárközösséget létrehozni.