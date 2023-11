A kegyeleti napok okán sokan látogatnak most ki a sírkertekbe, hogy elhunyt szeretteikre emlékezzenek. A temetők hosszabb nyitvatartással, ezekre a napokra érvényes szabályokkal igyekeznek biztosítani mindenki a nyugalmat a gyász és az emlékezés perceiben, többek között Ajkán, Tapolcán és Zircen is.

Ugyanakkor érdemes azt is szem előtt tartani, hogy vannak, akik igyekeznek kihasználni a tömeget. Éppen ezért a rendőrök és polgárőrök is jobban odafigyelnek majd a temetők környékén, és több hasznos tanácsot megfogalmaztak, hogy senki se legyen lopás áldozata, vagy törjék fel fel a kocsiját, vigyék el onnan értékeit. A katasztrófavédők arra is felhívták a figyelmet, hogy a gyertyák, mécsesek veszélyforrást is jelentenek, ezért érdemes odafigyelni többek között arra is, hogy azokat hol és hogyan helyezzük el.