Az önkormányzat megkezdi a Petőfi utca járdájának felújítását, mely már nagyon rossz állapotban van, viszont sokan használják. A felújított járda biztonságos lesz, és sokkal szebben is fog kinézni. A járdafelújítás forgalomkorlátozással jár, a felújítás tervezett befejezése december elseje. Kérik az autósokat, ne hajtsanak be a Petőfi utcába, helyette az alábbi javaslatokat teszik: a Dózsa György utca és a Petőfi utca kereszteződésétől a gyerekek fel tudnak sétálni az iskolához, és autóval meg is lehet fordulni. A Bajcsy utca-Bódi Mária Magdolna utca-Magtár utca, illetve a Dózsa György utca-Rákóczi utca útvonalon elérhető az iskola nagykapujával szembeni parkolósáv, ahol továbbra is biztosított a parkolás. Kérik, hogy a Petőfi utcára innen se hajtsanak ki! A türelmet és az együttműködést köszönik.