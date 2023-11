Összesen 15 veszprémi helyszínen mérték fel, kell-e beavatkozásokat végrehajtani, ami kisebb-nagyobb fejlesztéseket is jelent. Valahol új eszközöket tettek ki, valahol napvitorlát, másutt pedig egy nagyobb mértékű megújításra volt lehetőség, mint a tájékoztató helyszínén, a Rézsűs játszótéren, vagy éppen a Mocorgó játszótéren.

Úgy vélekedett, a város különböző pontjain tudtak valamilyen újdonságot belecsempészni a játszóterekbe, amelyeket reményeik szerint még nagyobb örömmel fognak majd használni a családok.

– Számos esetben a lakossági igények szerint történt a módosítás, és minden generációt szerettünk volna kiszolgálni – fogalmazott a városvezető. – Ezért vannak olyan játszóeszközök, amelyeket a nagyobbak használhatnak.

Brányi Mária arról szólt, fontosnak tartják, hogy a veszprémi családok igényeinek megfelelő körülményeket biztosítsanak, aminek egyik alapeleme a gyerekek számára kialakított játszóterek magas minőségben tartása és korszerű karbantartása.

– A Séd völgye klasszikusan egy olyan helyszín, ahová nemcsak a helyben lakó családok hozzák el gyermekeiket, hanem a többi városrészről is jönnek a gyerekek játszani – mondta. – Ezért is fontos, hogy az intenzíven használt területek folyamatosan jó minőségűek legyenek. Tavaly a Magyar Népmesék játszókertjét újítottuk meg, ahol nemcsak új elemeket telepítettünk, hanem az ütéscsillapító felületeket is újragondoltuk. Idén a Mocorgó játszókertre, illetve a Rézsűs játszókertre kerül sor, mindegyik beavatkozásnál az Európa Kulturális Fővárosa projekt forrásait használtunk föl.

Hozzátette, ugyan a kivitelező és a lebonyolító egy kicsit eltér a helyszíneken, de maga a szemlélet és a cél ugyanaz: jó minőségű játszóterek legyenek Veszprémben. A Rézsűs játszóteret egyébként próbálták folyamatosan karbantartani, ám már olyan minőségi romláson ment keresztül, amit a korábbi technológiával nem lehetett megfordítani, ezért az S-TÉR Kft.-t vonták be, ami nem is meglepő, hiszen Sándor Tamás okleveles tájépítészmérnök, a vállalkozás tulajdonosa, ügyvezetője több mint húsz éve foglalkozik játszóterek tervezésével. Ők a Gellért-hegyen hasonló jellegű felületen álmodtak meg egy nagyon korszerű rézsűs játszóteret, ahol öntött gumiburkolatokat alakítottak ki a lejtőn.

– Ez hihetetlenül nagy minőségi előrelépés lesz – hangsúlyozta Brányi Mária. – A játszótérnek durván a kétharmada fog megújulni ezzel a kialakítással, és bízunk benne, hogy további forrásokat tudunk bevonni. Ugyanakkor a Mocorgó játszótéren teljesen új elemeket telepítünk, mert azok nagyon elhasználódtak az elmúlt időszakban. Ott a nagyobbaknak játszóvár, míg a kisebbeknek egy kis játszómozdony is ,,épül”.