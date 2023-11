Oszkai Réka intézményvezető átfogó képet adott az idei programokról, köztük kiemelten az új rendezvényekről. – Számos új programot valósítottunk meg idén, melyeket jövőre is szeretnénk megszervezni. Ilyen közösségi rendezvény volt a farsangi időszakban szervezett télűző, majd elindítottuk az "Inspiráló nők" sorozatot. Szerveztünk zöldágjárást, dúdolót és táncházat, utcaszínházat, vallási, filozófiai programokat és halloween idején kézműves-foglalkozást. Ringatóra is betérhettek hozzánk anyukák babáikkal, és több alkalommal biztosítottunk helyet véradásnak – mondta Oszkai Réka.

Szó esett az idei sikeres pályázatokról és arról is, hogy milyen támogatásokat nyert a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ 2024-re. – Nagyon örülünk, hogy izgalmas szakmai projektek állnak előttünk a jövő évben. Hungarikumprogramunk kapcsán folytatjuk az értékgyűjtést és közösségi vetélkedőt is szervezünk. Az NKA Közművelődés Kollégiuma támogatja a szakmai kapcsolatépítésünket, segítségükkel hálózatépítésről szóló konferenciát szervezünk márciusban. Emellett a Csoóri Sándor Alap segítségével folytathatjuk a néptánchagyományok ápolását – tette hozzá.

A közeledő adventi programok is terítékre kerültek a fórumon. Egyetértettek a jelenlévők, hogy a karácsonyi várakozás egy szép közösségi élmény legyen mindenki számára.

Ami a 2024-es évet illeti, több évfordulóra is készülnek az intézmény munkatársai. Január 6-án ünneplik Sümeg Város Napját, ami ezúttal kerek évfordulóhoz ért, ugyanis a barokk kisváros negyvenéves lesz. Másik jeles ünnepük jövőre Franz Anton Maulbertsch születésének 300 éves évfordulója. Az ő híres freskói láthatók a plébániatemplomban. A közösségi beszélgetés meghatározó részét képezte a 2024-es rendezvénynaptár tervezése, amelynél az online igényfelmérés eredményeit is figyelembe vették. Oszkai Réka – mint azt külön kiemelte – mindig is lényegesnek tartotta, hogy a lakosság aktívan kapcsolódjon be a tervezési folyamatokba, hiszen ekkor van lehetőség a véleményük, igényeik közléséhez, amelyek aztán tovább vihetők a gyakorlati megvalósítás fázisába.