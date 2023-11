– A város önkormányzata a Várpalotai Közszolgáltató Kft. segítségével két traffiboxot és hozzájuk tartozó sebességmérő eszközt vásárolt, összesen mintegy 14 millió forint értékben. Az elsőt a Tési úton helyeztük ki pénteken, a második pedig a Készenléti-lakótelep és a 8-as főút kereszteződésében kap majd helyet – mondta el Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere, aki Dékány Balázs rendőr ezredes, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője társaságában ott volt az eszköz beüzemelésénél péntek délelőtt.

– Várpalota önkormányzata elkötelezett a bűn- és balesetmegelőzés támogatása mellett, ezért 2024-ben további traffiboxok kihelyezését tervezi a rendőrséggel egyeztetve, a sebességtúllépés miatt kiemelt figyelmet érdemlő belterületi útszakaszokon – tette hozzá a városvezető.

Campanari-Talabér Márta polgármester, Dékány Balázs rendőr ezredes, Veszprém vármegyei rendőrfőkapitány, valamint Linczmayer László rendőr alezredes, várpalotai rendőrkapitány a Tési úti traffibox mellett

Fotó: Szabó Péter Dániel/Napló

– Veszprém vármegyében a tavalyi évben több mint nyolcszázan szenvedtek sérülést közlekedési balesetek során. Ebből mintegy 30 százalék azon balesetek száma, amelyek gyorshajtás vagy a sebesség nem megfelelő megválasztása miatt történtek. Adott tehát a feladat, hogy a baleseti okokat csökkentsük. Ugyan megnöveltük a közterületi intézkedések számát, ám az tisztán látható: nem elég, ha csak a saját kollégáink dolgoznak a nap huszonnégy órájában azért, hogy minél többen épségben hazaérjenek, ehhez szükség van technikai eszközök megvásárlására is. Kiemelt célunk tehát, hogy minél több ilyen traffibox legyen a vármegyében. A Várpalotára telepített berendezéssel együtt 14 működik jelenleg, de a jövő évben több helyen is tervezzük ilyen eszközök beszerzését. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a traffiboxok kihelyezését követően mindenütt szinte teljes egészében megszűntek a lakossági panaszok, s ezzel párhuzamosan a balesetek száma is jelentősen csökkent – mondta el Dékány Balázs, Veszprém vármegye rendőrfőkapitánya.

Linczmayer László rendőr alezredes, várpalotai rendőrkapitány kiemelte, a traffibox könnyen, naponta akár többször is 180 fokban elfordítható, így két irányból is alkalmas a sebességmérésre. Így csupán a helyi rendőrkapitányságon múlik, hogy mikor melyik irányból ellenőrzik a közlekedőket.

A traffiboxok telepítése a városi közlekedés biztonságosabbá tételét szolgálja, szögezte le Dobos Tamás, a Tési utat is magában foglaló Kálvária városrész önkormányzati képviselője.