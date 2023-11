Társadalmi egyeztetésre bocsátották az a tervezetet, amely szerint egyes kedvtelésből tartott állatokat tilos lesz állatvásárokon értékesíteni – ideértve a saját tenyésztésből származó egyedeket, a házi szaporulatokat is. A módosítás a kutyák, a házi macskák és a madarak vadon befogott egyedeit érinti.

Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos elmondta, hogy a szaporítók elleni határozott fellépés mindig a zászlóshajón volt, a 2021 végén módosított Büntető törvénykönyv szerint immáron az állatkínzást elkövető illegális szaporítók akár öt év szabadságvesztést is kaphatnak 2022 január 1-től.

- A civil szervezeteknek rengeteget köszönhetünk az állatvédelem területén, több évtizedes gyakorlati tapasztalataik, meglátásaik nagymértékben segítik a munkánkat. Természetesen a döntések, intézkedések előkészítése során is minden alkalommal egyeztetünk velük - közölte Ovádi Péter kormánybiztos. Kiemelte, hogy a mostani módosítást is a civil szervezetek kezdeményezték, majd a Nemzeti Állatvédelmi Tanács véleményének kikérését követően kezdődhetett meg a közös munka.

Az állatvásárokon tapasztalt állategészségügyi körülmények kifogásolhatók voltak, valamint az árusok rendszerint nem tartották be a jogszabályokban meghatározott feltételeket, prevenciós intézkedéseket. Ezek a viszonyok kedveztek a szaporítóknak is, hiszen törzskönyv nélküli állatok kerültek eladásra. A módosítás eredményeképpen a továbbiakban kutyát, házi macskát és madarak vadon befogott egyedeit állatvásárokon – ideértve állatbörzét és állatárverést is – nem lehetne majd árulni. A társadalmi egyeztetés november 28-ig tart, az észrevételeket a megadott határidőig várják.