– Amikor szépkorúakkal találkozik az ember, óhatatlanul is eszébe jut, hogy elmerengjen a múlton. A fiatalabb korosztály feladata, hogy köszöntse az említetteket - fogalmazott Pál-Gyarmati Katalin. Szentkirályszabadja polgármestere tapasztalata szerint a szépkorúak is elfoglaltak, sokat dolgoznak, egyebek mellett a házukban, illetve a kertben, valamint a családban, ahol sokat segítenek a fiatalabbaknak.

- Kívánom a szépkorúaknak, hogy élvezzék életük minden pillanatát! Nagy szükség van rájuk - vélekedett a polgármester, majd külön nagy szeretettel beszélt Mikóczi Istvánné Margit néniről, aki 94 évesen Szentkirályszabadja legidősebb lakója, és sajnos nem tudott eljönni az ünnepségre. A polgármester kiemelte, az asszonyt az önkormányzat nevében is otthonában virággal köszönti majd. Pál-Gyarmati Katalin arról is szólt, hogy az önkormányzat kiemelten kezeli a szépkorúak helyzetét, külön odafigyelnek rájuk. Az elmúlt években, lehetőségeihez mérten, az önkormányzat mindent megtett azért, hogy az időskorúak számára a legjobb életfeltételeket biztosítsa a településen. Megérdemlik, hogy ne csak az idősek napján, hanem egész évben, mindennap megkapják a törődést, odafigyelést mindenhol, így például családi körben, az intézményekben, a hivatalokban. - Szívből remélem, hogy az elkövetkező időszakban is megtalálják a településen, a környezetükben azokat a lehetőségeket, melyek boldoggá teszik a szépkorúakat. Őszinte szeretettel és tisztelettel kívánom, hogy derűsen és jó egészségben, a család nyújtotta örömökkel töltse a pihenés éveit Szentkirályszabadja minden szépkorú lakója - fogalmazott a polgármester, aki Sarkadi Sándor Köszöntő című versével zárta beszédét.

Forrás: önkormányzat

„Múlik az idő, őszre jár, de fénylik még a napsugár, aranyat szór és meleget, örüljenek az öregek. Az őszidő is szép lehet, kívánunk hosszú életet. Maradjatok még itt velünk, jövőre újra eljövünk.” A kedves és meghitt gondolatok után szép műsort adott Hirschl Laura és Keller Márton, a Veszprémi Petőfi Színház művészei, valamint a Szent István Népdalkör. Humpok Mária verssel, a Mai Nők pedig vidám tánccal köszöntötték a megjelenteket, akiknek élő zene mellett vacsorát is felszolgáltak. Az estet beszélgetéssel, tánccal zárták a szépkorúak Szentkirályszabadján.