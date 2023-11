Kovács Attila alsó és középfokú zeneiskolai, illetve zongora tanulmányait Káténé Lantos Magdánál végezte, 1974-ben pedig a Lovassy László Gimnáziumban érettségizett. Ekkoriban Veszprémen még nem létezett konzervatóriumi oktatás. Az első Lovassy László Gimnázium Kamarazenekarának alapító tagja. Jazz tanulmányait 1974-ben kezdte meg Gömbös Károlynál, közben vegyészmérnöki diplomát is szerzett a Veszprémi Egyetemen. 1980-tól 1992-ig már hivatásos jazz előadóművészi oklevéllel számos Nyugat-európai országban stúdió-, session-, koncert-, jazz zongoristaként, illetve a hamburgi Die Kleine Komödie Színházban zenei vezetőként, zeneszerzőként és zongoristaként tevékenykedik. 1988-tól a kölni Music Motion producer irodával szerződik filmzenékre és egyéb kompozíciókra. 1992-ben Vándorfi László hívására a Veszprémi Petőfi Színházzal ír alá szerződést zeneszerzőként, és a színház tagja 2000-ig. 1997-ben Gizella Díjjal ismerték el munkásságát. 2000-ben a Millennium tiszteletére komponálja a Veszprémi mise című művét, majd a szólózongorára koncentrál a jazz zsánerében, rendszeresen koncertezett, a Tánc fesztiválja összművészeti fesztiválon pedig több alkalommal fel is lépett. Zeneszerzői tevékenységében is a szóló zongorára koncentrált, de társműfajként kiállítás megnyitókon, könyvbemutatókon, irodalmi színpadi előadásokhoz is komponált originális műveket.

Magyar Zeneművészet kategóriában, a Veszprém megyei Prima Díj idei nyerteseként Kovács Attila (középen) vehette át a díjat Fotó: Szijártó János

2022-ben kiadta 30 éves munkássága alapján összeválogatott Zongoradarabok a jazz, latin világából kottafüzetet. Nyugdíjas, de jelenleg is szabadúszó zongoristaként koncertezik, komponál, amelyből ízelítőt is adott a Prima Díj veszprémi gálaestjén, a közönség nagy örömére.