,,Adj vért és ments meg három életet – ez volt a jelszava a Vináron megrendezett véradásnak, melyet több mint három évtizede szerveznek meg. A kultúrházban közel harmincan segítettek embertársaikon.

A településen élők évente négy alkalommal adnak vért, háromszor Vináron, egyszer pedig Kemenesszentpéteren. Az akcióban részt vevőket Horváth Csaba polgármester köszöntötte, aki úgy fogalmazott, a véradás mindig nagy ünnepnek számít, mely során a vérellátó állomás dolgozóit és az adakozókat is megvendégelik.

– A véradás mindenkinek jó – emelte ki a polgármester. – Annak is, aki adja – hiszen megbizonyosodhat arról, hogy egészséges, emellett segíthet embertársain –, és annak is, aki kapja. Örömteli, hogy a vináriak és a kemenesszentpéteriek is aktív adakozók, a falu több mint tíz százaléka rendszeresen ad vért, bízom benne, hogy ez a jövőben is így lesz, és egyre többen érzik majd magukénak e nemes ügyet.

A véradás közös vacsorával ért véget.