Ugyanakkor a korlátozott forgalmú övezetek esetében pontosították azt, hogy melyek azok a területek, amelyeknél fenn kívánják tartani ezt a korlátozást. Változás az is, hogy egy lakossági bérletet lehet vásárolni, ahol a lakáscélú ingatlanoknál ez a korlátozott övezet működik. Korábban vita volt arról, hogy csak a tulajdonosnak biztosították, vagy a tulajdonban lévő gépjárműre a bérletet, ám most már a lakásbérlő is igényelheti, és a nem saját tulajdonú ingatlannál is igénybe lehet venni. Hegedűs Barbara beszélt arról is, hogy az önkormányzati tulajdonú temetők esetében a VKSZ Zrt. az üzemeltető. A céget rendeleti úton bízták meg ezzel a feladattal, amit jó színvonalon lát el.

– Érkeztek hozzánk olyan kérések, hogy az időpontokat módosítunk. A szombati nap az, ami talán a leginkább preferált. Eddig csak aznap délelőtt volt lehetőség a temetésre, viszont kibővítettük a szombati időpontok körét, két plusz időpontot adtunk meg annak érdekében, hogy a hozzátartozók könnyebben tudják megszervezni a búcsúztatást – tette hozzá az alpolgármester. Kitért arra is, hogy a VKSZ Zrt-nek szüksége volt arra, hogy egy olyan napot jelöljenek ki, amikor a temetkezés szünetel. A cég egyéb temetésüzemeltetési feladatokat is el tud látni, ám a munkaszervezés szempontjából szombat délutánra plusz munkaerőt kell biztosítaniuk, ezért a szerdai szünnap lehet a munkavállalók számára.