Járművel vagy gyalog élet-halál kérdése a KRESZ szabályok betartása! Szó szerint. 2023-ban a vasúti átjáróban történt balesetekben kilencen vesztették életüket, heten súlyos, tizenketten könnyű sérüléseket szenvedtek, harmincöt esetben anyagi kár keletkezett. Örvendetes, hogy az elhunytak száma jelentősen csökkent, de voltak tragikus esetek, amelyekben négyen, öten, heten is életüket vesztették a járműben. Továbbra sem csökken viszont az átjárók biztosítását szolgáló sorompókarok letörésének száma, évente átlagosan 800 esetben törik le a sorompó csapórúdját, ezt a számot november végére érte el a statisztika. A legjellemzőbb ok, hogy a járművezetők a „még átérek” gondolattal a fénysorompó tilos jelzése ellenére hajtanak az átjáróba, elsodorva a csukódó rudat. Előfordul, hogy anélkül hajtanak a sínekre, hogy meggyőződnének a biztos áthaladásról. A feltorlódott sorban az idő közben tilosra váltó jelzésnél a sorompók között ragadnak, és gázt adva letörik azokat. Olyan is történt, amikor az autós az előjelző táblák ellenére nem vette észre a vasúti átjárót, a csukott sorompót. A vasút minden esetben rendőrségi feljelentést tesz.

Az említett kampány során kiemelten a vasúti átjárók közelében, de online-felületeken is találkozhatnak a közlekedők figyelemfelkeltő plakátokkal.

A nyári időszakban Balaton-menti vasúti átjárók közelében és az Erzsébet táborokban, így például Zánkán is tartott a vasúttársaság oktatási jellegű, balesetmegelőzési célú kitelepülést.

Elsősorban az átjárók közelében sétáló családokat célozta, de a tilos jelzésénél várakozó autósok is kaptak szórólapokat. A helyszíni megjelenések sikerét vasútbiztonsági szakemberek, valamint a Vasúti Polgárőr Egyesület önkéntesei segítették, a rendőrség közúti ellenőrzéseket tartott.

Az elmúlt tizenöt évben vasúti átjáróban nem történt a vasút hibájából halálos baleset, azokat minden esetben a közúton közlekedő figyelmetlensége vagy a KRESZ-szabályok megszegése okozta. Az átjárók védelme, biztosítási módja minden esetben megfelel a hatóságilag előírt biztonsági szintnek. A vasúti átjárós balesetek számának visszaszorítása közös ügyünk, a MÁV arra kéri a közlekedőket, csak akkor hajtsanak át vasúti átjárón, ha kétséget kizáróan meggyőződtek róla, hogy semmilyen veszély nem akadályozza az áthaladást.

Ha a vasúti átjárót biztosító berendezés nem működik, meg kell állni az átjáró előtt, csak azután szabad továbbhaladni, ha meggyőződtünk róla, hogy nem jön vonat. Üzemzavart jelez, ha a fénysorompó egyik fénye sem világít. A tilos jelzés a gyalogosokra, kerékpárosokra, de még a megkülönböztető jelzést használó járművekre is vonatkozik.