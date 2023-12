Dr. Kurdi Róbert egyetemi docens, a projekt szakmai vezetője előadásában elmondta: a projektben megvalósult az egyetemi komplex pilotprojekt mellett egy gimnázium és egy közintézmény esetében a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, az ehhez kapcsolódó tájékoztató anyagok elkészítése és az elért eredmények szisztematikus visszamérése. Elkészült egy okos gyűjtőedényzet prototípusa, kiegészítve egy tájékoztató kampánnyal és az ehhez kapcsolódó alkalmazási felülettel. Beszerzésre került több hulladékszeparálásában használható üzemi, félüzemi berendezés, melyek hatására a Pannon Egyetemen felállított laboratórium az ország egyik legjobban felszerelt ilyen jellegű kutató-fejlesztő helye lett.

Takácsné Ferenczik Brigitta, a Pannon Egyetem Fenntarthatósági Kompetencia Központjának igazgatója bemutatta a központ munkáját a projektben és elért eredményeit. Az előadás során hangsúlyozta, hogy a fenntarthatóság terén való tevékenységükhöz elengedhetetlen volt a rendszer komplexitásában való eligazodás, és azonosítani, hogy milyen változásokra van szükség, legyen az szemléletben vagy attitűdben. A központ célja az volt, hogy az oktatási-kutatási területeken megtalálják azokat a pontokat, amelyekről hatékonyan tudnak kommunikálni, és bemutatni az elért eredményeket. Kiemelte, hogy a szemléletformálás már régóta zajlik, és a központ négy fő tevékenységre összpontosít: az edukációra, a kommunikációra, a bevonásra és az intézményi felelősségvállalásra. Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a központ célközönsége nem csak a jelenlegi és jövőbeli diákok, hanem a piaci partnerek, a kisiskolás korosztály, a lakosság és az egyéb intézmények is. A központ elkötelezett a fenntarthatósági szemlélet terjesztése és az intézményi felelősségvállalás iránt minden érintett szinten, ezért vett részt a PET-Kupán, indított Trash art pályázatot vagy szervezte meg Jane Goodall, illetve Áder János előadását az intézmény falai közé.

A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója, dr. Temesvári Balázs részletesen beszélt a fenntarthatósági törekvéseikről, hangsúlyozva a lakossággal való párbeszéd és együttműködés fontosságát. A Városom Veszprém mozgalom, amely több mint 30 civil szervezettel áll kapcsolatban, segíti a párbeszédet. Elmondta, hogy a vállalat folyamatos kapcsolatot tart fenn az akadémiai közeggel is, ahol a tapasztalatokkal és megoldásokkal segítik egymást. Az egyik legfontosabb céljuk a hulladék mennyiségének csökkentése, valamint a hulladék feldolgozásának és helyben tartásának előmozdítása. A vezérigazgató kifejtette, hogy a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. környezeti nevelés terén is aktívan tevékenykedik. Interaktív és érzékenyítő programokat kínálnak az óvodásoknak, általános iskolásoknak és középiskolásoknak, hogy bevezessék őket a fenntarthatósági szemléletbe.

A résztvevőket köszöntötte Kertai László, a projekt menedzsere is, továbbá laborlátogatáson is részt vettek, ahol megnézhették a hulladékválogató laboratóriumot.