Donát Tamás

Fotó: Komaniczki Zoltán

Megszakítás nélkül, folyamatosan 47 éven át, 17155 napot dolgozott az írott és elektronikus sajtóban; tizenhét sport témájú könyv szerzője-társszerzője; öt kézilabdáról szóló film szerkesztője, narrátora, riportere. Javaslatára bekerült a városi Értéktárba Veszprém kézilabda sportja – a műsor vendége Donát Tamás újságíró, aki a napokban vehette át Magyar ismeretterjesztés és média kategóriában a Veszprém vármegyei Prima Díjat.

Donát Tamás 1988-ban Veszprém Megyéért arany fokozatot, 1994-ben az egyik legrangosabb magyar sportkitüntetést, az Esterházy Miksa díjat kapta meg, emellett Helyi sajtó és Pro Meritis-díjban is részesült… mint a beszélgetés során kiderült, nem lehet megszokni az elismeréseket, mindig jóleső érzés, amikor jutalmazzák a munkáját. Felidézte, 18 évesen kerül a Naplóhoz, tervező-szerkesztő gyakornoknak, majd a sportrovatnak dolgozott. Tizenhárom év után több kollégájával együtt távozott a napilaptól és megalapították a Rege című független vármegyei hetilapot. A rendszerváltozás évében hívták a Veszprém Televízióhoz, ahol dolgozott hírszerkesztőként, hírolvasóként, adásszerkesztő – műsorvezetőként; stúdióvendégei, riportalanyai között voltak köztársasági elnökök, miniszterelnökök, miniszterek, pártelnökök, polgármesterek, helyi önkormányzati képviselők, orvosprofesszorok, színművészek, a hazai könnyűzenei élet jeles képviselő is. Szó esett róla, hogy hosszú ideig a jelenleg Telekom Veszprém néven szereplő klub sajtófőnökeként is tevékenykedett, de beszélt arról is, hogy több sport témájú könyv szerzője-társszerzője.

A mikrofonnál Komaniczki Zoltán.