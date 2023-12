A Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke, Török Lajos köszöntőjében elmondta, a tavalyi karácsonyi ünnepségen a szeretet fontosságára hívta fel a figyelmet, ami az igazi megértést és az érzelmi gazdagságot hozhatja el mindenki számára.

– Ez a kívánság ma is aktuális. Bonyolult világunkban egyre nagyobb szükség van a szeretet mindennapi gyakorlására, az egymásra való odafigyelésre, hiszen a megértés és elfogadás napi létszükségletté kezd válni. Nem a panaszkodás visz bennünket előre, hanem a mindennapi tettek, a jó cselekedetek, a jó kapcsolatok, a közösségekben való lét és a pozitív gondolkodás. Ha nem ilyen szemlélettel létezünk a világunkban, lehet, hogy rosszul járunk – mutatott rá.

Hangsúlyozta, ezt az évet fővárosi polgárokként éltük meg Európa kulturális fővárosában.

– Jó volt részese lenni a programoknak, sok társunkkal együtt élveztük a rendkívül gazdag és változatos rendezvényeket. – Sok-sok dologgal gazdagodtunk, lélekben erősödtünk, de elnézve szűkebb és tágabb környezetünket, a körülöttünk zajló eseményeket, lesz még mit tovább építgetni. A szép eredmények mellett és azokra alapozva van és lesz mit tenni. Most azonban álljunk meg egy kicsit, hiszen ünnepelni jöttünk – mondta Török Lajos.

Ezután Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a zsúfolásig megtelt színházterem közönségét.

– A karácsony megélése városonként is változik, és nekünk, veszprémieknek idén egy olyan ünnepet jelent, amikor egy olyan év után csendesedhetünk el egy kicsit, amelyben szinte naponta találtunk valami ünnepelnivalót. Európa kulturális fővárosa egy örökké emlékezetes időszak marad városunk életében – mondta. – Ez nem túlzás. 2023-at még száz év múlva is emlegetni fogják. Nem csak amiatt, mert soha nem látott fejlődés történt idén Veszprémben. Nemcsak az építményekre, programokra fognak emlékezni, hanem azokra az emberekre is, akik ekkor éltek, akik hozzátettek valamit mindenhez, amit még unokáink, gyermekeink is élvezni fognak. Ebben a munkában pedig mindenki kivette a részét. Ahogy a fiatalok, úgy a mostani nyugdíjas közösség is – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.

Szerinte, ha valaki felidézi majd ezt az évet, elolvassa az újságcikkeket, akkor azt fogja látni, hogy Veszprém közössége egyszerre mozdult meg, fiatalok az idősekkel karöltve.

– Persze mi, veszprémiek tudjuk, hogy ez városunkban nem rendkívüli dolog! Nálunk a mindennapok része, hogy amikor a jövőn gondolkozunk, akkor elődeink, a bölcsebb társaink tapasztalataira hagyatkozva döntünk, de higgyék el, személyes tapasztalatom, hogy más városokhoz képest ez igazi veszprémi kuriózum. Számítok a jövőben is az önök segítségére, írjuk tovább együtt Veszprém sikertörténetét – jelentette ki Ovádi Péter.