A népszerű programot ezúttal is a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ rendezte meg a Hét vezér téren, jelentős érdeklődés mellett. Az Evenita Közösségépítő Egyesület szervezésében kora délután előbb "rondapulcsis" futás, majd örömtánc hangolta jókedvre a résztvevőket, majd Navracsics Tibor miniszter, országgyűlési képviselő mondott advbenti köszöntőt. - Sümegnek sok nemes és folytatásra méltó hagyománya van, ilyen ez az Adventi forgatag is, ami jó alkalmat szolgáltat arra, hogy találkozzunk, beszélgessünk egymással. Számot vessünk a záruló évről és beszélgessünk a jövőről, ami nem mindig rózsás. Túl vagyunk már koronavírus járványon, gazdasági válságon, és nyakunkon egy háború. De talán éppen ez az aggodalomra okot adó helyzet, ami még inkább megerősíti bennünk azt, hogy összetartozunk, közösséget alkotunk és felelősek vagyunk egymásért. Ami pedig karácsony különösen fontos üzenete, hogy szeressük egymást. Még akkor is, ha újra választási év előtt állunk - mondta a miniszter.

Nagy sikerrel zajlottak a programok

Fotó: Szijártó János

Végh László polgármester a sümegi rendezvény kilenc éves hagyományáról beszélt, arra utalva, hogy van igény a városban a közös programokra advent idején is, amikor a helyi közösség egymást segítő, támogató szándéka is megmutatkozik.

A folytatásban délután Sümeg Város Fúvószenekarának hangversenyét hallhatták a jelenlévők, majd dr. Csider Sándor verseskötetének bemutatója, a Teatrum Trapp Top Gólyalábas utcaszínház műsora és a Yesterday zenekar koncertje szórakoztatta a közönséget. Idén is volt adventi fényfestés a plébániatemplom oldalán, a Taurin cirkuszcsoport pedig tükör bábos attrakció mutatott be. Természetesen folyamatosan nyitva volt a téren a jótékonysági vásár, s közben szépen fogyott a forralt bor, a tea, a zsíros kenyér és a sült gesztenye.