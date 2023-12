Ahogy a Csolnoky-kórház főigazgatójától hallottuk, a megyei vadászkamarának köszönhetően került az aulába a szép fenyő, mellé pedig a gyönyörű adventi koszorú a három lila és egy rózsaszín gyertyával. Közülük az elsőt gyújtotta meg szombaton Töreki-Vörös Ibolya, a Csolnoky-kórház főigazgatója és Nagy Zoltán, az ajkai kórház vezetője, akit erre az alkalomra elkísért Királyné Gősi Erika orvos igazgató. Eljött asz ünnepségre Vermes Tamás, a zirci kórház főigazgatója is. Az ünnepi műsort a szintén ajkai, Kövesiné Pasinszky Anna karnagy vezette Szent Cecília Kórus adta, főként vallásos, karácsonyi dalokból.

Az ajkai főigazgató örömmel számolt be róla, hogy előző nap Ajkán is volt adventi megemlékezés, egyetlen kolléga kezdeményezésére állította elő az aneszteziológiai intenzív osztály, a központi műtő-sterilizáló, a traumatológiai osztály, valamint az egynapos sebészeti osztály. – Mert náluk a beteg és a beteg érdeke az első – szögezte le. Mivel ez az ars poetica jellemzi mind az öt együttműködő kórházat, nevükben is született az első adventi üzenet. Nagy Zoltán Benedek pápát idézte, aki szerint advent csodás feladata, hogy felidézzük a jóság emlékét és kinyissuk remény kapuit. Az advent, a várakozás ideje az, ami alatt ráhangolódik minden ember, hogy boldogsággal, reménnyel és hittel várja a karácsonyt. A közösség, a szeretet óriási erő, amely maga is gyógyít, nagyban segítve a kórházi munkát is. Megtudtuk még, hogy ez a tényező ugyanolyan fontos része a jövő modern kórházát építő törekvésnek, mint például az infrastruktúra: minden eleme a betegek gyógyulását segíti.

A Csolnoky-kórház auláját látva csak arra lehetett gondolni, hogy máris átment az üzenet, hiszen a széksorokban együtt élvezték a lélekig ható szavakat, a vegyeskar csodálatos műsorát vendégek, látogatók és az osztályokról érkezett betegek hálóingben, pizsamában, köntösben. Mindannyiuknak szólt a jó kívánság: Áldott, boldog ünnepeket!

A további adventi gyertyák ünnepélyes meggyújtásának színhelye ugyancsak a Csolnoky-kórház aulája lesz december 9-én, 16-án, illetve 22-én, 10 órai kezdettel, sorrendben a tapolcai, a zirci és a pápai kórház munkatársainak szervezésében.