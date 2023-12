Az első és egyetlen törvény által létrehozott állatvédelmi alapítvány legfontosabb feladata az állatvédelmi jövőtervezés, ismeretterjesztés és megelőzés. Az alapítvány 2023-ban éves költségvetése nagyjából felét, 123 millió forintot fordított az állatvédelem kiemelt feladataira – közölte a szervezet csütörtökön az MTI-vel.

Mint írták, ebből az összegből állatvédő civil ernyőszervezetek fejlesztésére, prevenciós és edukatív munkájának segítésére, az állatkertek állatmentő és fajvédelmi tevékenységének erősítésére és az Állatorvostudományi Egyetem civil állatvédőket segítő ivartalanítási programjának támogatására fordította. Az alapítvány ezen felül állatvédelmi rendezvényeket szervezett és támogatott, elindította állatvédelmi tudásbővítő kompetencia programját, ösztöndíjprogramot hirdetett, valamint kutya asszisztált foglalkozássorozatot indított útjára Magyarország hátrányos helyzetű térségeiben.

Az alapítványnak közfeladata az állatvédelem népszerűsítését célzó tudományos és oktatási tevékenység ösztönzése, az állatvédelem fontosságának a tudatosítása és továbbadása a fiatal generációk számára - emelte ki a közlemény.

Megemlítették, hogy az alapítvány Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztoshoz csatlakozva meghirdette ,,Én is az állatvédőket támogatom" elnevezésű kampányát, amely a civil állatvédő szervezetek tevékenységére hívta fel a figyelmet. Ennek köszönhetően idén ezek a szervezetek a számítások szerint mintegy 800 millió forinttal többet kaptak az szja egyszázalékos felajánlásokból, mint 2022-ben.

Az alapítvány együttműködési megállapodást kötött az Országos Polgárőr Szövetséggel, illetve a Veszprémi és a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal; részt vett az EFOTT-on, a Magyarok Országos Találkozóján, a SZIN-en, a Tacsitalin, a National Bird Show – Díszmadár Fesztiválon, valamint a Dogs on the Catwalk elnevezésű jótékonysági divatbemutatón, ahol az ürömi állatotthon örökbe fogadható kutyusait népszerűsítették. Az Állatvédelmi témahét nyitó rendezvényét, az Állatvédelmi Pikniket is támogatta az alapítvány.

Augusztustól kilenc vármegyében, harminc intézményben szerveztek szemléletformáló állatasszisztált foglalkozásokat hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára, ezeken több mint 1500 gyermek vett részt. A kommüniké hangsúlyozta, hogy a helyes szakmai ismeretek birtokában az állatvédelmi eljárások szereplői hatékonyabban és szakszerűbben tudnak fellépni az állatkínzás és más jogsértések ellen, és ezzel hozzájárulnak az állatok védelméhez és jóllétéhez. Az Állatvédelmi Kompetencia Program keretében nyár óta 38 állatvédelmi tananyagfejezet készült el. Ez, az ország legszéleskörűbb állatvédelmi tudásbázisa jövőre térítésmentesen bárki számára elérhető lesz.

Idén első alkalommal adták át az Állatvédelmi Szakmai díjakat.