Egymás után érkeztek az adományozók, köztük családok, kisgyermekek, akik az árva négylábúaknak való tápot, konzerveket, kullancs és bolha elleni cseppeket, takarót, plédeket vittek. Többen meg is sétáltattak egy-egy gazdátlan ebet, akik nagyon boldogan indultak a környékre a látogatókkal. A szervezők egyebek mellett arról beszéltek, hogy ilyenkor céljuk az is, hogy beszéljenek a felelős állattartásról, valamint az állatvédelemről, az ivartalanításról, hogy minél kevesebb négylábú éljen szerető gazdi nélkül. Céljuk az is, hogy válasszanak maguknak az emberek, illetve családok egy árva állatot, akit aztán később hazavisznek.

Szerencsére bőségesen érkezett adomány

Fotó: Kovács Erika