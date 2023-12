A Pumi Veszprémi Állatmenhely Alapítvány kuratóriumi tagja, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója, Oberfrank Pál az átadás kapcsán arról beszélt, eljutottunk odáig Magyarországon, hogy egy ilyen nagy ügyet felkarolnak a felek. – A kuratórium olyan tagokból áll, akik látszólag nem kapcsolódnak az állatvédelemhez, viszont van valami, ami talán összeköt minket: az, hogy mindig nagyban gondolkodunk – fogalmazott a direktor. – Ugyanígy gondolkodom a saját szerepemről is, mint a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója, aki elmondhatja azt, hogy a színház – talán egyedi módon ebben az országban – hatalmas szerepet vállal, amikor a társadalomra gondol, vagy azokra az emberekre, akiknek nemcsak színházi előadást akar adni, hanem valami olyan többletet, amit talán sokszor szavakkal nem lehet megfogalmazni. Mert az együttlét, a tekintet, a lelki összekapcsolódás az, amely erősít bennünket.

A Pumi Veszprémi Állatmenhely Alapítvány ügyvezető igazgatója, Czink Vivien elmondta, hat kennelsoruk van, mindegyikhez külön kifutó tartozik. A 38 kennelben maximum 50 kutya helyezhető el. De épült négy macskaházuk is, amelynek belső területe több mint 14 négyzetméter. Kilenc macska helyezhető el macskaházanként, ami 36 férőhelyet jelent, illetve mindegyik macskaházhoz tartozik külön kifutó. – Helyet kapott még a kompetenciaközpontban egy kutyafuttató is, a jövőben pedig önkénteseket, szakmai gyakorlatosokat és örökbefogadókat is várunk – tette hozzá.

Fontos, hogy csütörtöktől nyitva vannak, viszont előre egyeztetett időpontban látogatható az Állatvédelmi Kompetencia Központ. A kutyusok elsősorban a veszprémi ebrendészeti telepről kerülnek majd ide, amit jelenleg az Olt-Alom alapítványa működtet.