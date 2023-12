– Ha behunyja a szemét, milyen gyermekkori élményei vannak a karácsonyról?

– A családunk általában a kamondi nagymamánál gyűlt össze, a falusi környezetben mindent körülvett a szeretet. A nagybácsik és az unokatestvérek jelenléte jól szimbolizálta a rokonság egységét, rám nagy hatással voltak ezek az együttlétek. Unokaként többnyire a szomszéd néninél időztünk, míg az otthoniak végeztek a faállítással, vagyis a feldíszített fenyő látványára, gyertyagyújtásra mentünk vissza, hogy meglepetésünkben megszólalni is alig tudjunk. Sosem az ajándékozáson, azok értékén volt a hangsúly, már csak azért sem, mert akkoriban nem a legjobb anyagi körülmények között éltünk. Leginkább egymás társaságát élveztük.

– Hogy áll most az ajándékvásárlásokkal, e tekintetben sok emberre kell gondolnia?

– Bizony jó néhányról, de ezt nem problémaként mondom. Ennek hátterében az áll, hogy egységes és összetartó választókerületemben sok mindenkivel állok munkakapcsolatban, aztán ott vannak a helyi, közvetlen munkatársak, illetve a budapesti kollégák és barátok. Utóbbiakat egy kicsi herendi porcelánórával lepem meg, ám a többiekről sem feledkezem meg. Érdekes, vásárolni szeretek, de az üzletek év végi nyüzsgése, zsúfoltsága nincs éppen a kedvemre. Jobbára mindig mindent időben megveszek, így az ajándékok zömét december elejére beszereztem. A gyermekeim futballoznak, a 10 éves Máténak és a két esztendővel fiatalabb Gergőnek jelenleg a labda a mindene, nem csoda hát, hogy eredeti liverpooli Szoboszlai-, valamint magyar válogatott mezt is kapnak. De lesz a fa alatt Harry Potter-ajándék is, illetve Lego. Feleségemmel, Melindával abban maradtunk, hogy egymásnak csak valami csekélységet adunk, inkább a fiúk legyenek a középpontban: az ő kívánságaik teljesüljenek.

– Van ideje besegíteni a közelgő bevásárlásokba, a fenyőfát például ön szerzi be?

– Mióta megszülettek a gyerekek, műfenyőnk van, de a párom nemrég arról olvasott, hogy ez a „módi” nem is olyan környezetbarát, ezért mostanság azon gondolkodunk, hogy idén igazit állítunk. Ha így döntünk, akkor én vásárlom meg, de hogy biztosan álljon a „lábán”, kérek majd némi segítséget az édesapámtól. Ami biztos, a fa a mennyezetig ér majd. Egy ideje már együtt is díszítjük, igaz, Gergő még abban a hitben van, hogy az ajándékait a Jézuska hozza.

Forrás: képviselői iroda/Kovács Bálint

– Mennyien lesznek odahaza szenteste, és a rokonokat mikor látogatják meg?

– Édesanyámmal és a testvéremmel már 23-án együtt leszünk, mindenféle csillogást kerülve. Ez nálunk, mondhatni, hagyomány. Szenteste anyu átjön hozzánk, ám idén a feleségem 90 éves nagymamája nem tud velünk ünnepelni, ő csak lélekben lesz közöttünk. Másnap elmegyünk a testvéremékhez, aztán a kádártai és kamondi rokonokhoz, a keresztapámhoz és az unokatestvérekhez is.

– A munkája miatt egész évben rengeteget utazik, ilyenkor van még kedve és energiája erre-arra menni?

– Erre azt felelem: mindig arra van időm, amire akarom. Nálunk az van mindenekfelett, hogy a család együtt legyen, hiszen ilyenkor az átlagosnál több időt tölthetünk szeretteinkkel. Örülünk egymásnak, hogy boldogságban élhetünk, ennél nagyobb ajándékra talán nincs is szükségünk.

– Többnyire milyen ételek sorakoznak a család ünnepi asztalán, mi a kedvence, ami nem hiányozhat onnan?

– A halászlét régóta egy étteremből hozzuk, de mert úgy általában sokféle halat szeretünk – amelyeket a feleségem remekül készít el –, egy ideje a lazac is felkerült a menüsorba. A kacsamáj is állandó „szereplő”, miként anyu süteményei is, a hagyományos diós és mákos bejgli, de isteni az almás pitéje és a túrós rétese is. Ő még régi szakácskönyvekből dolgozik, nem figyel úgy a kalóriákra, a párom ellenben próbál cukormentes édességeket is sütni. Mindig készülünk a karácsonyra, de szerencsére nálunk nincs az a nagy feszültség, amit másoknál a sok sütés-főzés és rohangálás okoz.

– Sportos az életvitele, odafigyel arra, miből mennyi kerül a tányérjára, netán ilyenkor kicsit elengedi magát?

– Noha édesszájú vagyok, nem idegeskedem túlzottan, mert tudom, hogy másnap úgyis mindet lemozgom. Valamikor fociztam, ma már „csak” a hosszútávfutás a szenvedélyem. Hetente háromszor futok, alkalmanként 17-18 kilométert, szinte mindig Veszprémtől Márkóig, a kerékpárúton. Van úgy, hogy Mátéék is elkísérnek, próbálom sportosan nevelni őket. És emellett konditermi edzéseket is végzek. Tavaly Bécsben sikerült „kipipálnom” az első maratoni távomat, most úgy készülök, hogy februárban Sevillában ismét teljesítem a 42 és fél kilométert. A „versenynaptáramban” azért maradtam ennél a korai dátumnál, mivel utána már ott a választási kampány.

– Az elkövetkező hetekben minek az előkészületében vesz részt, például feltalálja magát a konyhában?

– Bevallom, egyéb más teendőim miatt a főzés eddig kimaradt az életemből, és most nem is vonz annyira. Aktuális konyhatudományom kimerül a tükörtojás elkészítésénél, így ünnepekkor főként a tálalásban segédkezem.

– Mire jut még ideje karácsonykor, filmet néznek, társasjátékoznak, és evangélikusként, gondolom, istentiszteletre is mennek?

– Sajnos akadtak vasárnapi istentiszteleteink, amelyekről igazoltan hiányoztam, de most 25-én biztosan ott leszünk a templomban. „Elmaradásaimat” azért is fájlalom, mert egykoron a keresztény felekezet előtt konfirmáltam, házasodtunk össze, mint ahogy a gyerekek is meg vannak keresztelve, rendszeresen járnak hittanra. Karácsonykor egyébként odahaza sok zenét hallgatunk, elsősorban magyar dalokat, amelyeket mindig én választok ki. A srácok idén is biztosan megnézik a Reszkessetek, betörők! című filmet, velük együtt mi is, de alighanem körbeüljük új társasjátékaikat is. Karácsony délutánján mindig meglátogatom Veszprémben a szolgálatban lévő rendőröket és a kórházban dolgozókat, igyekszem nekik némi aprósággal kedveskedni, kifejezni nekik a hálámat, hogy míg mások pihennek, addig ők a munkájukat végzik. Természetesen a rászorulókról sem feledkezem meg, választókerületemben több családot és embert is segítek – nemcsak ilyenkor, máskor is –, de ezt próbálom nem nagydobra verni.

– Majd pedig itt lesz szilveszter, amikor hajlamosak vagyunk gondolkodás nélkül ilyen-olyan ígéreteket tenni...

– A fogadkozások távol állnak tőlem, most sem teszek kivételt, legfeljebb annyit, hogy az ünnepek idején kerülöm a politizálást, és a telefonom sem lesz folyton mellettem.