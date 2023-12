– Ma arról szól az evangélium, hogy örvendezzünk. Tegyük is ezt meg, hiszen megismertük őt, Jézus Krisztus emberré lett közénk. A karácsonyfa fényei beragyogják otthonunkat, lelkünket, és mi is az után a fény után megyünk, amely a pásztorok számára is irányt mutatott. Miért ajándékozzuk meg szeretteinket karácsony szent estéjén? Azért, mert meg vagyunk róla győződve, hogy ahogy Isten megajándékozta a teremtett világot, az emberiséget, a kereszténységet az ő egyszülött fiával, ezzel a szeretettel szeretnénk kifejezni legközelebbi hozzátartozóink, az elesettek, a rászorulók számára is, hogy az Isten szeretete feléjük is fordul.

Polgárdi Sándor evangélikus esperes

Fotó: Haraszti Gábor/ Napló

Az ünnepségen közreműködött a Csodavár Evangélikus Óvoda és a Pápai Evangélikus Kórus, a gyertyagyújtási ceremóniát követően Harang csendül, ének zendül címmel műsort adott a Szent István Római Katolikus Általános Iskola, a Vidám Nagyik Dalkör, a Megafon Zenei Egyesület, a Pápai Nyugdíjas Egyesület Irodalmi Köre és a Kemenesmagasi Citerazenekar.

A színpadi műsorok mellett a szervezők karácsonyi édességekkel, forró italokkal és kézműves termékekkel várták a látogatókat.