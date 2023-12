A Bazalt Iskola projektmódszerrel dolgozott, a programban szereplő iskolák tanulóinak és pedagógusaiknak munkáján alapult a cél megvalósítása, a közös alkotás, a Bazalt Tanterem létrehozása, és az azokban zajló kültéri tanulási folyamatok beindítása, azoknak a felépítése is. A foglalkozások korszerű tanulási helyzetekkel és az udvar használatával mozdították ki a résztvevőket az iskola megszokott struktúrájából.

Csapatmunka és vitafórum a tanórákon

Előtérbe került a csapatmunka és a vitafórum alkalmazása, amely mozgással, a fókusz áthelyezésével és az információcsere irányának megváltoztatásával vonja be, készteti cselekvésre a diákokat és pedagógusaikat.

Forrás: CAN Architects, Gulyás Attila

– A program utolsó állomásához novemberben érkeztünk el, Borzaváron mutattuk be, a diákokkal együtt, mit hoztunk létre közösen. A borongós, esős idő ellenére a gyerekek által épített Bazalt Ligetben találkoztunk, ami négy pici szabadtéri tantermet rejt a fák között a Millenniumi Emlékpark szomszédságában. A tanulók tanáraik, tanítóik segítségével megmutatták, miként tudták a szabadtéri tantermeket használni az iskola mindennapjai során. Ráhangolódásként az ötödikesek a településükről meséltek, majd a másodikosok környezetismereti és matematikai feladványokat oldottak meg ügyességi gyakorlatok révén. A hetedik évfolyam földrajzot tanult. A Bazalt Iskola tantermeiben, lankáin Magyarország domborzatáról, a Kárpátokról és vízrajzáról tanultak. Az utolsó óra az esős idő miatt már a tornateremben zajlott, ahol minden évfolyamot megmozgató memóriajáték volt a feladat. Fontos tanulsággal szolgált ez a nap is számunkra. Megmutatta, hogy a kültéri tanteremben kialakítható térbeli helyzeteket a négy fal között ugyanúgy tudjuk alkalmazni. A padló is lehet tábla és padok nélkül is tudunk ülni körben, egymásra figyelve, mindenkit bevonva az óra menetébe – mondta el lapunknak Köninger Szilárd építész.