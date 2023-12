István azt mondta, nagyon fontos, hogy ez a közösség ne csak az edzőteremben találkozzon, illetve balatoni hideg vizes merüléskor, hanem más alkalmakkor is, ami még jobban összehozza az embereket, ilyenkor többen elhozzák családjukat is. Ezért szervezte meg nemrég a bakonyi elvonulást, illetve tábort, amikor együtt kirándultak, túráztak, többször együtt főznek, ezt tervezik a közeljövőben is, ami szintén kiváló alkalom a találkozásra, beszélgetésekre.