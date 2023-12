Az egyházi és népszokások természetéből adódóan ezek a karácsonyi hagyományok is elsősorban a közösségi élményre épülnek. A karácsonyi betlehemezés kapott talán a legnagyobb figyelmet, nem véletlenül. Az egyházi eredetű betlehemes a szálláskereséssel és a három királyok köszöntésével megőrzött egy nagyon szép hagyományt. Maga az elnevezés is többféle: betlehemes, pásztorjáték, karácsonyi játék. Leggyakoribb formája a falujáró betlehemes. A betlehemest régen felnőttek játszották, csak pár éve játsszák fiatalok - tudtuk meg Stadler László Dezső plébánostól.

A szokás kellékei: egy fakápolna persellyel, a szereplőknek megfelelő jelmezek, pásztorbotok. A falujáró betlehemezés jellegzetessége, hogy a csoportok megegyeznek egymás között a területi felosztásban. Rendszerint 12 tagú volt a csoport: király, zörgető katona, király melletti katona, Mária, József, angyal, négy pásztor és egy ajtó melletti katona mutatta be. Aki betanította őket, már maga is többször részt vett a játékban és jól tudta a szöveget, esetleg leírta. Ez persze nem mindig volt így, gyakran csak emlékezetből tanították be.

A játék menete rendszerint a következő volt: a zörgető katona ment elöl, bezörgetett a házakhoz és megkérdezte, hogy szabad-e betlehemezni, fogadják-e a betlehemest. Elsőként a király lépett be a két katonával, előadták jövetelük célját, majd kezdődött a játék. József és Mária szállást keresnek, a király visszautasítja, utána mégis beengedi. Az angyal köszönti Máriát, majd bejönnek a pásztorok és a földre fekszenek. Az angyal szózatára a pásztorok ébredeznek, majd hódolnak a Kis Jézus előtt, aztán a király és a két katona is bűnbánatot vall. A végén mindannyian énekszóval távoznak. A háziak a kápolna perselyébe pénzt tesznek, a betlehemezőket, ha felnőttekről van szó, pedig süteménnyel, borral, pálinkával kínálják, előfordult, hogy szalonnát is adtak nekik. Természetesen a gyermekek által megelevenített betlehemi játék szereplőit ma már üdítővel és süteménnyel kínálják. A kápolna perselyében összegyűlt pénzt a "Betlehemező" tagjai este megszámolták, majd elosztották egymás között, vagy közösségi célra felajánlották. A játék maga félórás, és három napig járnak vele a faluban. Ezt nevezik hagyományos betlehemesnek.

A balatonedericsi hittanos gyerekek szívesen vállalták a felkészülést és a próbákat, boldogan vitték házról házra a Megváltó születésének történetét - mondta felkészítőjük, Stadler László Dezső plébános és Papp-Szarka Emőke hitoktató.