Veszprém villanyszerelő mesterének halála fájó űrt hagy maga után a veszprémiek szívében. Az utolsó, vele készült interjúban decemberben arról is mesélt, hogy házhoz menő villanyszerelőnek lenni bizalmi pozíció. Gombor József szerette megosztani tudását, tapasztalatait másokkal is. Elmesélte, hogy úgy nevelkedett, ahogyan apja és nagyapja is, és vallotta: semmit sem szabad eldobni, minden szerszámot, emléket és mesét meg kell őrizni...