Csondor Henrietta legutóbb a fűtési szezon veszélyeire hívta fel a figyelmet – nem sok idő telt el azóta, de vannak már tapasztalatok, amelyek szerint nem volt kirívó eset a vármegyében fűtéssel kapcsolatos problémák miatt. A szóvivő elmondta, itt az újabb veszélyforrás – könnyen lángra kaphat a lakásban elhelyezett adventi koszorú, de veszélyes lehet a fenyőfa, ha nem a megfelelő helyet választjuk ki az elhelyezésére. Míg korábban a legnagyobb tűzveszélyt a karácsonyfán elhelyezett gyertyák okozták, manapság inkább a rossz minőségű égősorok miatt lehet baj. A csillagszórók helyének megválasztására is különösen nagy gondot kell fordítani, az intenzív szikrák lángra lobbanthatják a kiszáradt fenyő tűleveleit. Csondor Henrietta beszélt arról is, hogy a karácsonyi sürgés-forgásban a konyhai tűzesetek száma is megnő. Azt tanácsolja, hogy semmiképpen ne öntsünk vizet az égő olajra, inkább zárjuk el a levegőtől;.ha a sütőben gyulladna meg az étel, kapcsoljuk ki a sütőt és várjuk meg, amíg elalszik a tűz.

A mikrofonnál Komaniczki Zoltán.