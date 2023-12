"A tegnap kezdődött intenzív havazás miatt eddig tíz helyszínen avatkozott be az egység szerda este 18.47 óta. Főként nagyméretű fák közútra dőlése okozta forgalmi akadályok miatt érkezik bejelentés. Több alkalommal a jelzett kárhelyszínek közötti útszakaszokon felmerülő kisebb-nagyobb útakadályok is nehezítik a vonulást, jellemzően faágak, kisebb fák. Jelenleg az idő is szelesebbre fordult. A havazás még mindig intenzív a térségben. A riasztási adatlapok beérkezése jelenleg is folyamatos." – olvasható a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság kzösségi oldalán.

Kitartást fiúk! – írták nekik többen is netes kommentben. Persze, ilyen a tél a Bakonyban, a helyiek tudják, számítottak rá, de szépségeket és veszélyeket egyaránt rejt, és megfeszített munkát kíván tűzoltóktól, a hótakarítást végzőktől. Segítsük őket, amivel lehet!

Frissítve:

Úgy tudjuk, hogy Zirc és Borzavár között a hótoló csúszott árokba, és már ki is mentették.