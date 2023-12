Idén december 19-től főznek és osztanak ételt a szurkolók, akik az előző évhez hasonlóan idén is szeretnék a meleg ételt biztosítani a rászorulóknak és a szociális és egészségügyi intézményekben dolgozóknak, valamint a Tapolcai Hajléktalanszálló lakóinak is. Az akció során szerzett adományokat ezúttal újra karitatív célokra gyűjtik, olyan rászorulókat támogatva, akik önhibájukon kívül, vagy életkörülményeik miatt kerültek hátrányos helyzetbe. Ebben az évben egy olyan családnak szeretnének segíteni, amelyben nevelkedő kisfiú a veleszületett rendellenesség ellenére hihetetlen erővel és bátorsággal állja a műtétek sorát. Az édesanyja alázattal és áldozatos kitartással, hatalmas hittel gyógyíttatja gyermekét férjével és kislányával együtt, miközben másokon is segíteni szeretne. Ők most elértek anyagi lehetőségeik végére, de a szurkolók remélik, hogy a velük összefogókkal közösen reményt és támogatást tudnak adni a családnak harcuk folytatásához.