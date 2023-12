– Hosszú évek óta most már hagyománnyá vált, hogy a Veszprémi Állatkert megtartja az állatok karácsonyát – mondta a Napló érdeklődésére Marokházi Katalin, nyugdíjas állatgondozó. – Ez nemcsak az állatainknak jó, hanem a gyerekeknek is, hisz nagyon izgatottan várják, hogy mi kerül a csomagba, és láthatják, ahogy a majmok szétbontják a dobozt. Ezzel egy kicsit közelebb hozzuk őket az állatvédelemhez, meg ahhoz, hogy nem csak kapni, adni is jó – emelte ki.