Az év végén az emberek nagy része megpihen – az orvosok azonban ilyenkor is fáradhatatlanul azon dolgoznak, hogy a betegek egészségesen kezdhessék az újévet. Most mi is meghálálhatjuk az orvosok gondoskodását, szavazatainkkal támogathatjuk a szívvel-lélekkel gyógyító gyermekorvosokat, hogy 2024 a K&H jövő gyógyítói díjjal gazdagabban induljon számukra. December 31. délig kilenc elkötelezett gyermekgyógyítóra adhatjuk le voksunkat a www.khgyogyvarazs.hu oldalon. Gyermekgyógyító rezidens kategóriában a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban dolgozó dr. Unger Vivient is segíthetjük szavazatunkkal.

Év végére a felnőttek és a gyermekek is elfáradnak. Sokan pihenéssel töltik az ünnepeket, de vannak, akik szervezete betegséggel jelezte, hogy ideje lassítani. Ők tudják igazán átérezni, milyen fontos, hogy szerető, gondoskodó emberek állnak mellettük és segítik gyógyulásukat, hogy az újévet már egészségesen és energiával telve kezdhessék. Különösen igaz ez a gyerekekre, akik gyógyulásánál a gyógyszerek mellett a szülő gondoskodása és az orvos empatikus hozzáállása is rengeteget számít.

„Most mi fejezhetjük ki megbecsülésünket az elkötelezett gyermekorvosok felé” – hangsúlyozza Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H kommunikációs vezetője. „A K&H jövő gyógyítói díj közönségszavazásán kilenc szívvel-lélekkel gyógyító gyermekorvos várja december 31-ig a nagyközönség szavazatait a www.khgyogyvarazs.hu oldalon. A legtöbb voksot kapó háziorvos, szakorvos, illetve szakvizsga előtt álló rezidens a K&H jövő gyógyítói díjjal kezdheti az újévet. Ez nemcsak 1,3 millió forint támogatást jelent számukra, hanem kifejezi kis betegeik, a helyi közösség és az egész ország elismerését elkötelezett munkájuk iránt.”

Három kategória, kilenc jelölt

A közönségszavazás 9 jelöltjét 81 pályázóból választotta ki a zsűri. A háziorvos, kórházi szakorvos és rezidens kategóriában is 3-3 fiatal, 40 év alatti jelöltre adhatja le voksát a lakosság, naponta egyszer. A gyermekgyógyítókat bemutatkozó kisfilmjük alapján ismerhetik meg a www.khgyogyvarazs.hu oldalon. A jelöltek között az ország minden tájáról találunk gyermekorvost.

Veszprémi gyermekgyógyító is nyerhet

A gyermekgyógyító rezidens kategóriában a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban dolgozó dr. Unger Vivienre is lehet szavazni. A doktornő mottója: „Gyermekmosoly, elhivatottság, bizonyítékokon alapuló orvoslás a gyermekgyógyászat esszenciája.”