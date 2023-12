2024-ben új tartalommal várja a látogatókat a Work in Progress programsorozat, ezzel párhuzamosan – a Biró-Giczey Házat leszámítva – valamennyi épületben folytatódnak a kivitelezési munkák. Megújul többek között a Szent Mihály Főszékesegyház altemploma, folytatódnak a restaurátori munkák az Érseki Palotában található érseki vagy Koller-könyvtárban, a Gizella Kápolnában kő- és festő-restaurátori munkák várhatóak, a Szent István és a Szent Imre Templomban, illetve a Szent József Házban, a Kanonoki Házban és a Körmendy Házban is dolgoznak majd a festő-restaurátorok.

A vezetett várséták idén december 30-ig a jelenlegi tartalommal várják a látogatókat, 2024-ben pedig új helyszínekkel készülnek a szervezők. Februártól a Work in Progress programsorozat megújult tartalommal várja az érdeklődőket. A kiállítás központi épülete 2024-ben a Biró-Giczey Ház lesz, a kezdeményezés jövőre új helyszínekkel is bővül, többek között a Szent Imre Templom (korábbi piarista templom) is megjelenik a programban.

Fontos változás, hogy a 2022-es évhez hasonlóan a Vár utca macskakövére ideiglenes aszfalt védőburkolat kerül, ennek kialakítása január végén várható. Az ezzel járó munkálatok előreláthatóan négy napot vesznek igénybe, ezalatt teljes útzár lesz a várban.

Összességében így módosul a várnegyed látogatási rendje:

• a várnegyed hétköznapokon és hétvégén is gyalogosan lesz látogatható, hétfőtől péntekig délután 17 órától, hétvégén a nyitvatartási rendben (napközben is),

• a Szent Mihály Főszékesegyház hétköznap esténként (17 órától), hétvégén pedig nyitvatartási időben lesz látogatható.

• Februártól hétvégenként nyitva tart majd:

o a Biró-Giczey Ház, ahol a Főegyházmegye és a Magyar Nemzeti Múzeum közös régészeti kiállítása lesz elérhető, az épületben lévő látnivalók köre folyamatosan bővül 2024-ben. A megtekintéséhez belépőjegy váltása szükséges, amire a helyszínen lesz lehetőség.

o Februártól havonta egy alkalommal ismét elérhetőek lesznek a WIP vezetett sisakos túrái is.

o Ettől az időponttól látogatható lesz minden hétvégén a Szent Imre Templom (korábbi piarista templom), ahol húsvétig betekinthetünk a Szent Sír restaurálásába.

A Veszprémi Főegyházmegye gondozásában megvalósuló történelmi nagyberuházás keretében 2020-2025 között megújul 35 ezer négyzetméter épített és 10 ezer négyzetméter szabad terület és kert. A fejlesztés első ütemének eredményeit 2023-ban láthatta már a nagyközönség. Megújult a beruházásban érintett 18 épület homlokzata, tetőszerkezete és nyílászárjai, valamint az épületek közül az idei évben látogathatóvá vált többek közt a Szent Mihály Főszékesegyház, a Biró-Giczey Ház, a Körmendy Ház és az Érseki Palota egyes terei. A Főegyházmegye idén egy szinte egyedülálló kezdeményezéssel várta az érdeklődőket. A Work in Progress keretében a várnegyedbe érkezők kiállításokon és vezetett vársétákon vehettek részt, valamint betekinthettek a várberuházás folyamatainak kulisszái mögé is.