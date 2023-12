Baán Izsák, a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor perjele tavalyi adventi gondolatai arról szóltak, hogy a közelség – egymáshoz, Istenhez – mennyire fontos. Arról beszélt lapunknak, hogy az ünnepre készülve teremthetünk magunkban egy olyan termékeny ürességet, amiben felszínre jönnek az életünkkel kapcsolatos igazi kérdések, amiket év közben elfojtottunk, elhessegettünk magunktól. Ez most is elegendő teendő lenne karácsonyváráskor, de megkérdeztük Izsák atyát, mit tenne hozzá ehhez ezúttal.

– Ami most személyesen engem mozgat, az a szeretet. Mennyi szeretetet kapok, mennyit adok, tudok-e szeretni? A karácsony mindig erre van kifuttatva, a szeretet ünnepe. Sajnos nagyon erőteljesen az ajándékozást hangsúlyozza, mint szeretetnyelvet, ami legitim dolog, de azért nem csak ez van. Egy VI. századi szerzetes atya számomra fontos mondása úgy fogalmaz: „Ne várj szeretetet a felebaráttól, mert, ha nem tudja adni, akkor csalódott leszel és gyötrődni fogsz. Inkább szeress te először, és a te szereteteddel megnyitod a felebarátot is a szeretetre." Emberekkel beszélgetve tapasztaltam és a magam életében is visszatérő kínszenvedés, amikor azt érezzük, nem kapunk elegendő figyelmet, szeretetet. Ebből akármennyi is van, nincs elég, mert a végtelenre vagyunk hangolva. A végtelen szeretetre vágyakozunk igazából – állítja a bencés szerzetes.