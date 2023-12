Beköszöntött a tél, nemcsak a naptár, de a hőmérséklet szerint is. Tegnap reggel Tapolca és Veszprém között mínusz 2 és mínusz 6 Celsius fok közötti értéket jelzett az autóban a hőmérő. A hideg a közlekedők többségénél is tetten érthető volt, feltűnően türelmesebbek voltak az autósok. Fontos is az óvatosság, hiszen a nyári, őszi vezetési stílust szinte egyik napról a másikra félre kell tenni. A hirtelen fékezést, gyorsulást, irányváltást sokkal körültekintőbben szükséges megoldani, hiszen a száraz útfelületek egyes mélyedéseiben már ott lapul a jég, ami potenciális balesetveszélyként leselkedik a közlekedőkre. Amikor elindulunk jusson eszünkbe Hofi Géza mára szállóigévé vált mondása, miszerint "Felkészültünk a télre, de be kell valljuk, hóra nem számítottunk". Télen mindig számítsunk a hóra és a jégre.