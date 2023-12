A Somogy vármegyei Lulla községbe nem érkezhet úgy az ünnep, hogy év végére a helyiek ne öltöztetnék díszbe a buszvárót. Otthonos kis nappalit varázsolnak belőle, éppen csak a fűtés hiányzik, de a manapság oly enyhe teleken talán nem is olyan nagy gond ez. A békebeli hintaló mellé bárki lehuppanhat a kényelmes fotelbe, sőt, akár egy meleg teát is elkortyolgathat, mert teafőzőt is tettek a buszváróba a gondos kezek. A hangulatot az ünnepi fények fokozzák és a könyvek sem hiányozhatnak. Azokat persze akár haza is viheti, akinek megtetszik, akárcsak a bőröndbe hajtogatott kinőtt gyermekruhákat, plüss játékokat. Ők így szeretnék felhívni az emberek figyelmét az összefogás fontosságára. Tehetnénk ezt bárhol, nem kellene hozzá más, csak összefogás. A többire rálelünk, ha körülnézünk otthon.