– Mindig elmondjuk, és mennyire igaz is, hogy az állatvédelem alappillérei a civil szervezetek – emelte ki Ovádi Péter a közösségi média felületén közzétett videóban. Mint elmondta, ezért is gondolták azt, hogy a tavalyi évben egy 500 millió forintos keretösszegű pályázatot hirdetnek meg a civil szervezetek számára. Hozzátette, hogy olyan nagy sikere volt ennek a pályázatnak, hogy 187 civil szervezetet tudtak támogatni. A szervezetek 500 ezer és 10 millió forint közötti összegre nyújthatták be kérelmüket; az így elnyert összegeket ivartalanításra, működési költségekre és férőhelyek bővítésére használhatták fel.

A nagy sikerre való tekintettel kikérték a civil szervezetek véleményét arra vonatkozóan is, hogy ha esetleg egy újabb felhívást tesznek közzé, miben kell változtatniuk. Az online kérdőívben többek között rátértek az adminisztrációs terhek csökkentésének, a támogatás célja bővítésének, valamint az ivartalanítás fontosságának kérdésköreire is. – Örömmel jelenthetem be, hogy 2024 januárjában megjelenik egy újabb, 500 millió forintos keretösszegű pályázat állatvédő civil szervezetek számára. Közös ügyünk az állatvédelem! – zárta sorait Ovádi Péter.