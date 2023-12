– A torna megrendezése Irányi László igazgató úr ötlete volt – árulta el a VEOL-nak Kobán László igazgatóhelyettes. – Iskolánkban évek óta hagyomány a nonstop focitorna az diákönkormányzat szervezésében. Az egész éjszakán át tartó focimeccseken kívül egyéb kísérő rendezvények is vannak, így csocsó verseny, filmnézés, kosárlabda, az Ipari legerősebb embere verseny, vagy röplabda.

Mint az kiderült, a rendezvényen csak Iparis diákok vesznek részt. Évek óta próbálnak öregdiákok is bekerülni a programba – nyilván régen diákként jól érezték magukat az iskolában – , de eddig nem kaptak lehetőséget a részvételre különböző szervezési problémák miatt. Most viszont kifejezetten nekik, öreg diákoknak rendezték ezt a tornát.

Kobán László elmondta azt is, hogy a tornára összesen 9 csapat nevezett, és a hagyományoknak megfelelően volt tanári csapat is. Két korosztályban, 35 év, és +35 évben várták a csapatokat és ahogyan az várható volt, 6 csapat indult a fiatalabb korosztályban. Megtudtuk, Irányi László igazgató maximálisan túlteljesített, hiszen volt egy csapata Bakonyi öreg vegyészek néven, és természetesen kötelező volt helytállnia a tanári csapatban is, akik a hangzatos „+50 kg” néven meccseltek.

– Igen, jöttek a régi focisták is – válaszolta az Ipari igazgató-helyettese kérdésünkre. – Nekem külön örömömre szolgált, hogy újra találkozhattam ezekkel a srácokkal. Voltak olyanok, akik még aktív labdarúgók, és olyanok is, akik már szögre akasztották a focicsukát. Iskolánk egyébként kimondottan sikeres volt az utóbbi évtizedben a labdarúgó diákolimpiai rendezvényeken, sokszor jutottunk az országos döntőbe, ahol szép sikereknek örülhettünk. Jó volt visszaidézni a régi emlékeket. A foci mellett volt lehetőség összeülni egy kis beszélgetésre, és felidézni a régi sztorikat.

Az, hogy kinyert tényleg nem a legfontosabb egy ilyen eseményen, de hogy nyoma maradjon az utókornak, lejegyeztük: a 35-ös korosztályban a Szeszspanyol csapata nyert, míg a „tényleg öregfiúknál” a tanári csapat lett az első.