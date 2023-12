Több mint tíz éve él már a hagyomány, miszerint minden évben egy karácsonyi vagy évzáró koncert keretében mutatja be a zenekedvelő közönségnek a Várpalotai Bányász Fúvószenekar azokat a műveket, melyeket év közben vett fel a repertoárjába.

A művészeti együttes hangversenyének elején Campanari-Talabér Márta polgármester és Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője gyújtotta meg a gyertyát az adventi koszorún.

– Az adventi koncert a közönséggel való személyes találkozás és az örömzene üzenetén túl egyben elszámolás is a zenekar, illetve a közönség felé az egész éves munkáról – mondta el Szellinger Tamás. A Várpalotai Bányász Fúvószenekar karmestere hozzátette, a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is a Thury-vár rendezvénytermének akusztikai adottságait figyelembe véve állította össze a művészeti együttes az est repertoárját.

A programban elhangzott többek között Edvard Grieg Henrik Ibsen Peer Gynt című színpadi művéhez komponált egyik hangversenyszvitje és a Pécsi József által írt Dörmögő Dömör Istók gazda udvarán című szerzemény, melyet sokan a tv-maci zenéjeként is ismerhetnek.

Emellett Ennio Morricone- és Benny Golson-műveket hallhatott a közönség, amely hatalmas tapssal jutalmazta a Jégvarázs című animációs mesefilm Let it snow című betétdalának fúvószenekarra írt változatát is.

Az esten szólót játszott Vaszily Annamária fagottművész, Szemes Zsuzsa, a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola oboatanára és trombitán Tamás Gábor, a Bányász fúvószenekar tagja. Szólót énekelt Mellárné Mikolics Judit.

Várpalota kiemelt művészeti együttese 2024-ben ünnepli alapításának 95. évfordulóját. A jubileum kapcsán egy nívós koncerttel is készülnek, melyet a tervek szerint a nyár folyamán hallhat majd a zenekedvelő közönség.