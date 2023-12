MÁV-VOLÁN 13 perce

Kedvezményes közlekedési jegyek az Európa Kulturális Fővárosa záró programjaira

Az Európa Kulturális Fővárosa program december végén zárul Veszprémben. Addig is még további ünnepi programokkal, az év utolsó napján pedig záró eseményként utcaünnepen várják az érdeklődőket. A MÁV-VOLÁN-csoport Veszprém-Balaton 2023 EKF jegye és a Veszprém-Balaton EKF24 napijegye most is kedvezményes utazási lehetőséget nyújt a városba érkezőknek.

Lassan végéhez közlekedik a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa év, ami idén Veszprémbe és a régióba hozott el számos kulturális-, művészeti- és gasztronómiai eseményt. December végéig még koncertek, kiállítások várják az érdeklődőket, december 31-én pedig különleges utcaünneppel búcsúzik a rendkívüli program. A 2023-as Európa Kulturális Fővárosa év utolsó napján, már kora délután megnyílnak az Óváros tér teraszai, zenés, forraltboros sétára invitálva időseket, fiatalokat egyaránt. Este pedig a város meghatározó lemezlovasai váltják majd egymást és alkotnak egy nagy zenei mixet, hogy vérpezsdítő dallamok mellett ünnepelhessük a mögöttünk álló, ragyogó hónapokat és az előttünk álló új évet. A MÁV-VOLÁN-csoport december végéig még kedvezményes utazási lehetőségekkel támogatja a programokat. December 27-31. között utoljára váltható meg a csak vonaton érvényes, menettérti Veszprém-Balaton 2023 EKF jegy, amivel az ország bármely pontjáról 2023 forintért utazhatunk Veszprémbe és vissza. Az utolsó vásárlási nap december 31., a jegy visszautazásra január 1-jén még felhasználható - tájékoztatott a cég. Emellett január 1-jéig még mindennap elérhető a 24 óráig érvényes Veszprém-Balaton EKF24 napijegy, így aki a december 31-i programokra utazik, még másnap, az év első napján igénybe veheti ezt a kedvezményes utazási lehetőséget a hazajutáshoz. A Veszprém-Balaton EKF24 napijegy a MÁV-START és a Volánbusz több környékbeli járatára és a veszprémi helyi közlekedésben is érvényes, utolsó vásárlási és érvényességi nap: január 1. A Veszprém-Balaton 2023 EKF jegy és az EKF napijegy kombinálása költséghatékony utazási lehetőséget biztosít a látogatóknak. Részletes tudnivalókat a Veszprém-Balaton 2023 EKF jegyről és a Veszprém-Balaton EKF24 napijegyről, valamint az éjszakai járatokról az alábbi oldalon olvashatnak: www.mav.hu/veb2023ekf

