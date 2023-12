A társaság a hazai úthálózatból 31 ezer kilométernyi szakaszt kezel, azonban számos további üzemeltetője is van az országos közúti hálózatnak. A most megjelenő Útszámkereső felület elsődleges célja, hogy az országos, állami tulajdonban és üzemeltetésben lévő közúthálózatról tájékoztassa a látogatókat. Az új portállal párhuzamosan a már korábban létrehozott Közlekedési Információs Rendszer és Adatbázis továbbra is elérhető, ám a helyazonosításra célszerűbb lesz a felhasználói igényekhez jobban igazodó Útszámkeresőt használni.

Az új felületen az úthálózat bármely pontja ötféleképpen kereshető vagy kattintással azonosítható. A jobb oldalon megjelenő adatok az országos közúthálózat minden pontját többféle módon azonosítják, mely adatok egy gombnyomással másolhatók, megoszthatók, az adott térképi nézet pedig képként lementhető. A felület mobileszközön megfelelő beállítások mellett mutatja az aktuális pozíciót. Megfelelő ráközelítéssel a dinamikus helymeghatározás is használható, mely során a térképen egy úton végighaladva folyamatosan mutatja a felület az aktuális helyzetet, alapadatokat és közelítő értékű szelvényszámot is. A statikus úthálózati adatokat a szakmai felhasználók gépi feldolgozás céljára a Nemzeti Adathozzáférési Ponton keresztül is elérik.