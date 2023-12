Ebben az időszakban a kórus hagyományos karácsonyi koncertjére is könnyebb kimozdítani az embereket. Év közben jó, ha ötven-hatvan tagú közönség kíváncsi egy-egy hangversenyükre, de ilyenkor rendre telt házas a zirci bazilika, ami csaknem kétszáz embert jelent. Mert ma még – szerencsére – nincs olyan technika, ami a helyben megélhető élményt közvetíteni tudná.

„A barokk tér atmoszférája, a fellépők izgalma, koncentrációja, a felcsendülő dallamok közönségre gyakorolt hatása, a felőlük visszaáramló finom jelzések, mosolyok, csillogó szemek; sokszor még a levegőt is együtt veszik az énekesekkel, így a koncert végén együtt él, lélegzik, rezeg minden és mindenki, aki jelen van. Ez az érzés feltölt énekest és hallgatóságot egyaránt" – hangsúlyozta Kati.

Péczi Katalin

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A kórustagok számára persze a közösségben megélt élmények nem korlátozódnak a koncertek perceire, hiszen hetente találkoznak, mert kórusban énekelni még mindig csak úgy lehet, ha együtt, egy helyen vannak – szerencsére, bár ennek online megoldására már tettek kísérletet néhányan a világhálón.

„Míg hetek, néha hónapok alatt összeáll egy-egy műsorunk, sokszor találkozunk. S ha már személyesen találkozunk, másra is adódik alkalom. Próbák előtt-után tavasszal palánták, az őszi időszakban alma, dió, gesztenye cserél gazdát. A gyakorlásokra jövet-menet vagy éppen az utazások alatti beszélgetések jó alkalmat teremtenek a személyes kapcsolatok elmélyítésére, így annyira nem meglepő, hogy többen a kórustagok között találnak támaszt betegség idején, segítséget a kerti munkákhoz vagy a diótöréshez, de kisebb rétesworkshopot is tartottunk már. Mert egyedül is sok dologra vagyunk képesek, de generációkon átívelő és ma is megélhető tapasztalatunk az, hogy együtt még többet tehetünk. Vigyázzunk a még működő közösségeinkre!" – summázta a 2024-re is érvényes üzenetét Katalin.