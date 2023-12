A december 10-től érvényes új menetrend immár második alkalommal, a járási egyeztetéseken felül megtartott júliusi online társadalmi egyeztetés lakossági véleményeit és javaslatait is figyelembe veszi több vonalnál, többek között a Budapest–Székesfehérvár vonalnál is. De nézzük, vármegyénket konkrétan mely változások érintik! A Zalaegerszeg–Rédics és a Zalaegerszeg–Őrihodos (Hodoš) vonalakon a GYSEV veszi át a személyszállítási szolgáltatást. A Citadella InterCity vonatokat, melyek Ajkán, Veszprémen és Várpalotán is megállnak, továbbra is a MÁV-START közlekedteti a vonalszakaszon.

A Budapest–Győr–Csorna–Szombathely–Szentgotthárd, a Celldömölk–Szombathely, valamint a Szombathely–Zalaszentiván–Zalaegerszeg/Nagykanizsa viszonylatokon a távolsági személyszállítási szolgáltatást a MÁV-START, a regionális szolgáltatást a GYSEV végzi.

A 11-es (Győr–Veszprém) vonalon munkanapokon új személyvonatot indítanak a Bakonyszentlászló–Győr vonalon 19.38-kor. Naponta közlekedik a 20-as (Budapest–Szombathely) vonalon a 9 óra 5 perckor Szombathelyről Celldömölkre induló gyorsított személyvonat.

Érdemes tudni, hogy országosan egy tucattal bővülnek azok a vonalak, melyeknél feltételes megállási rend lép életbe, azaz bizonyos helyeken csak akkor állnak meg a vonatok, ha van le- vagy felszálló utas. Így lesz ez a jövőben a 29-es (Székesfehérvár–Tapolca) vonalon Balatonakarattya-Csittényhegy, Káptalanfüred, Csopak és Balatonarács megállóhelyen a személy- és az InterRégió-vonatoknál.