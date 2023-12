A terveket Lukácsházi Gergely közösségi tervező ismertette prezentációjában. Elmondta, a park zöldfelületeinek jelenlegi állapotát megőrzik, de állagát megvizsgálják, ifjítják a növényzetet, s ahol kell, gyeppótló talajtakarót helyeznek el. Bizonyos cserjefoltokat eltávolítanak, a meglévő magas ágyások maradnak. Szó esett a burkolatokról, újak csak oda kerülnek, ahova feltétlen szükséges, aszfalt helyett a meleg színű burkolatot preferálták a lakók. Szóba került egyebek mellett a pingpongasztalok környéke, mely mélyárnyékban lévő terület, itt gyep helyett vízáteresztő, stabilizált burkolat elhelyezése célszerű. – A közösségi terek egyike pont a pingpongasztal, ahova szemetes és kerékpártároló elhelyezésére van igény. A másik tér intenzívebben használt, ma is gyepes felületű, ami maradna, de padokat, asztalokat helyeznénk ki, az alját szilárd burkolattal látnánk el. Felmerült egy könyvmegálló kihelyezése is. A padoknál az anyagválasztás kőre, betonra, fára esett. Megegyeztünk, hogy az elhelyezendő szeméttárolók legyenek összhangban a padokkal, és kutyaszemetes igénye is felmerült. Izgalmas témát adott a közvilágítás, melynél az utcán lévőkhöz hasonló lámpákat helyeznénk ki, derítőfényekkel kiegészítve a park több pontján. Fontos a vízelvezetés és -megtartás, hiszen a talaj tömör, erős lejtésű – ismertette a megszületett terveket a közösségi tervező.